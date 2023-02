Hogwarts Legacy, leak della mappa svela tutto il mondo di gioco

Manca poco all’uscita di Hogwarts Legacy, ma questo non vieta ai leak di girare indisturbati e, in questo caso, mostrarci il Wizarding World.

Il titolo che ci riporterà nel mondo di Harry Potter, e che potete ordinare ancora su Amazon, offrirà tra le tante cose anche un open world da esplorare.

Un mondo che il team di sviluppo ci ha mostrato in più occasioni, anche particolari, come nel caso del video ASMR legato ad alcune parti del mondo di gioco.

E nel quale ci si potrà perdere per oltre 100 ore, stando a quello che hanno dichiarato gli sviluppatori di recente.

Poteva forse mancare un leak completo della mappa di Hogwarts Legacy? Ovviamente no, a quanto pare.

A riportarlo è Insider Gaming, dopo aver ricaricato un video estrapolato da una clip di Twitch che era stata rimossa perché, ovviamente, caricata illegalmente.

Nel video di un minuto, che potete vedere direttamente nel sito, viene mostrato il menu di gioco e si può vedere l’intera mappa del gioco.

Fonte: Insider Gaming

Al di fuori dell’edificio principale di Hogwarts, il gioco presenta una serie di aree in cui viaggiare nell’open world. In tutto ci sarà un gran numero di oggetti collezionabili da afferrare per il personaggio da utilizzare in un modo o nell’altro.

Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La versione last-gen del gioco per PlayStation 4 e Xbox One uscirà il 4 aprile, mentre la versione per Nintendo Switch verrà lanciata il 25 luglio.

A proposito di leak, quello dell’artbook ci dà la possibilità di scoprire altre novità riguardo l’attesissimo Hogwarts Legacy. Tra cui, ad esempio, tutte le missioni disponibili nel gioco.

Nell’attesa potete recuperare il resoconto del nostro provato del gioco, in cui abbiamo messo le mani sul titolo scoprendo le prime novità con mano.