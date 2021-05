Amazon Prime, nuovo gioco gratis da giocare con gli amici

Prime Gaming, il servizio videoludico dedicato agli abbonati ad Amazon Prime, ha svelato un nuovo gioco gratis da giocare con gli amici sul divano.

Amazon Prime copre, ormai lo saprete, diverse sfaccettature dell’intrattenimento e tra queste non poteva mancare il gaming.

Con l’iniziativa Prime Gaming potete portarvi a casa ben 5+ giochi gratis al mese, tra cui quelli in arrivo a giugno e annunciati pochi giorni fa.

Se siete in possesso di una sottoscrizione, non potete perdervi tutti gli aggiornamenti sull’imminente Prime Day, con centinaia di sconti interessanti.

Prime Gaming mette sul piatto questa settimana un nuovo gioco gratis da poter fruire in compagnia di fino a tre amici in co-op locale.

Il titolo offerto da Amazon Prime è l’atipico Frog Climbers, con cui scalare montagne e zone impervie con un manipolo di rane.

Frog Climbers è stato lanciato nel 2016 e ha una valutazione molto positiva su Steam, dove porta la firma dello studio indie TeamCrew.

Nel gioco, è possibile personalizzare la scalata con quattro modificatori e scegliere tra cinque rane, così come tentare le scalate da soli per competere nelle speedrun quotidiane.

La barriera all’ingresso è bassissima, come testimoniato dai requisiti di sistema:

Sistema operativo: Windows 7

Processore: Intel Core i3

Memoria: 1 GB di RAM

DirectX: Versione 10

Memoria: 1 GB di spazio disponibile

Il riscatto è a vostra disposizione fino al 25 giugno incluso, per cui affrettatevi a farlo vostro se siete interessati.

Amazon Prime è un ottimo modo per ottenere giochi gratis, ma non il solo: Epic Games Store ha appena svelato il nuovo giveaway per PC che sarà disponibile fino a giovedì.

Su console, invece, gli abbonati a PlayStation Plus potranno portarsi a casa molto presto i giochi PS4 e PS5 di giugno.

Ugualmente, gli iscritti a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass potranno fare lo stesso con la nuova lineup di Games With Gold sulle console di casa Microsoft.