Altro che Switch Lite, ecco la console portatile più piccola al mondo

Nintendo ha dominato per tutta la sua vita il mercato delle console portatili, tra Game Boy prima e Switch adesso, inventando un nuovo modo di giocare.

Con l’introduzione del nuovo modello della console, Nintendo Switch Lite, è tornata anche alle origini fornendo una nuova console pienamente portatile.

Ma è stato lo storico Game Boy a fare da apripista al settore, il vero progenitore di Switch, che qualcuno ha trasformato in un’opera d’arte magnifica.

Il quale potrebbe tornare proprio su Switch, stando ad alcune indiscrezioni che riguardano la libreria di Nintendo Switch Online.

Nonostante la versatilità di Nintendo Switch, anche in versione originale, a qualcuno non basta, e c’è chi ha voluto creare veramente la console portatile definitiva.

Come riportato da NintendoLife, un’azienda ha realizzato una console minuscola, esteticamente ispirata al Game Boy, che è grande quanto un piccolo portachiavi.

Si chiama Thumby, e potete ammirare tutta la sua nostalgia in formato minuscolo nel video seguente:

Thumby è opera di Tiny Circuits, una piccola azienda specializzata nella creazione di oggetti molto piccoli. Nel catalogo potete trovare anche un minuscolo cabinato arcade, tanto per rimanere nella nostalgia.

Questa piccola console che lancia la sfida a Switch, vincendola in quanto a portabilità sicuramente, è stata creata con un Raspberry Pi, ha cinque giochi già installati e, per chi ne sa, è facilmente programmabile.

La console arriverà su Kickstarter dal prossimo 28 settembre, potete controllare tutte le informazioni sul sito ufficiale, nel caso avete sempre desiderato possedere una console-portachiavi.

A proposito di cose piccole, a brevissimo Pokémon Unite, già uscito su Switch, sarà disponibile anche su mobile, siete pronti a gettarvi nella mischia?

La console Nintendo, invece, si è recentemente aggiornata e stanno spuntando fuori funzionalità sempre più utili.

Ma c’è chi non è contento, ed ha rielaborato l’interfaccia software per aggiungere delle feature molto richieste, almeno come concept.