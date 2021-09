Switch, nuova interfaccia creata da un fan inserisce una funzione utilissima

Nintendo Switch, la console ibrida della Casa di Kyoto, ha tanti punti di forza e cose che ci piacciono, ma anche cose che andrebbero migliorate come l’interfaccia utente.

A quanto pare neanche il prossimo modello della console, l’attesa versione con schermo OLED, sarà l’occasione per rivedere l’estetica del software della console.

Neanche a Hideki Kamiya, che ovviamente non poteva non mandarle a dire, piace l’interfaccia di Nintendo Switch e recentemente l’ha detto senza mezze parole.

Di recente un designer si è messo a rielaborare il software della console, producendo un risultato talmente ottimo da sembrare professionale.

Lo stesso utente di Reddit, chiamato porcorousseauu, ha realizzato una nuova versione della sua già eccellente interfaccia di Nintendo Switch, aggiungendo una feature fondamentale.

Con un altro post sulla sua bacheca personale, l’utente ha rivisitato il suo lavoro aggiungendo al design l’idea delle cartelle per i giochi.

Ecco la nuova versione, con l’aggiunta delle cartelle:

Come potete vedere è rimasto l’intento originale di avere una interfaccia utente pulita e moderna, sempre leggibile ma più fresca.

Il designer di Reddit ha però inserito una funzione, di cui francamente sentiamo ancora di più la mancanza dopo questo design amatoriale, per raggruppare i giochi con più facilità.

È interessante come porcorousseauu sia arrivato a questo concept, partendo da tutt’altro:

«Continuavo a pensare quanto sarebbe bello se la UI di Switch cambiasse in base ai colori dei Joy-Con attaccati ad essa. Ho preso questa idea inizialmente per creare un nuovo tema per la UI senza cambiare troppo l’esperienza, ma mi sono fatto ovviamente trascinare aggiungendo quante più funzioni possibili alla schermata Home.»

Speriamo che qualcuno, in quel di Kyoto, possa vedere questi lavori e farsi ispirare per un aggiornamento, come l’ultimo che sta rendendo più rapido l’avvio di alcuni giochi.

Ma che, al contempo, sta generando alcuni problemi gravi. Se ne avete riscontrati, vi consigliamo di consultare la nostra notizia di qualche giorno fa.

Invece, tra non molto sarà disponibile il nuovo modello di Switch con schermo OLED. Che Nintendo stessa sconsiglia di acquistare, per un preciso motivo.