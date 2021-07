Alpha Point, la next-gen è su Xbox: la demo Unreal Engine 5 impressiona

The Coalition ha svelato finalmente la tanto attesa tech demo Alpha Point, basata sul fiammante Unreal Engine 5.

Lo studio di Gears 5 ha colto l’occasione della GDC per esibire quello che Xbox Series X sarà in grado di partorire durante il suo ciclo vitale.

La tech demo era stata preannunciata poche settimane fa, con quella che sarebbe stata la prima vera esibizione dell’UE5 su Xbox.

Il team di sviluppo con sede in Canada aveva anticipato di stare lavorando ad altri progetti all’infuori di Gears 6, che dovrebbe arrivare più in là nel tempo.

La tech demo Alpha Point – che, a detta degli sviluppatori di Vancouver, non porterà ad alcun gioco vero e proprio – è stata presentata oggi sul canale YouTube di Xbox, puntando quindi ad una massima esposizione.

La demo del team di Gears 5 è molto breve ed è ambientata in quelle che sembrerebbero antiche rovine incastonate nella pietra.

Alla fine di un fugace percorso, è possibile vedere un rombo illuminato da una luce rossa al centro, che si dipana dopo pochi secondi lungo tutta l’area.

Nella demo, viene spiegato da una didascalia, sono presenti illuminazione e riflessi in tempo reale, nonché 100+ milioni di triangoli.

L’Unreal Engine 5 dispiegato nel video è ancora un accesso anticipato e dunque è plausibile che migliori prima della sua uscita definitiva.

Un secondo video, sempre pubblicato sul canale YouTube di Xbox, è un character rendering test abbastanza impressionante.

Nella clip, possiamo apprezzare il volto e il modello poligonale nella sua interezza di un personaggio creato ad hoc.

Il corpo ha una mole di 160.000 triangoli, la sola faccia 31.000, mentre l’abito è ricoperto di piastre protettive metallice su braccia e torace.

Entrambi i video possono contare su tecnologie come Nanite, che fornisce un budget in triangoli illimitati, e Lumen, il ray tracing next-gen (e meno dispendioso) di Unreal Engine 5.

In questa lunga presentazione, la studio technical director di The Coalition Kate Rayner approfondisce la tech demo Alpha Point in tutti i suoi aspetti.

A maggio, era stata Epic Games in prima persona a dare un assaggio di quella che sarebbe stata la next-gen mossa dal motore grafico, grazie ad una nuova demo.

La stessa The Coalition, è pur vero, aveva destato un’impressione molto positiva esibendosi per la prima volta su Xbox Series X|S con il DLC Hivebusters di Gears 5.

Una bella conferma per Unreal Engine 5 su Xbox, ad ogni modo, dopo che l’esibizione originale del motore soltanto su PS5 aveva sollevato un polverone.