I creatori di Gears 6 hanno deciso di mostrarci la “loro” next-gen

Lo studio di sviluppo autore dei recenti capitoli di Gears of War, The Coalition, mostrerà una nuova demo dell’Unreal Engine 5 in occasione della GDC 2021, prevista proprio per il mese di luglio.

I developer che hanno portato il notevole Gears 5 sugli scaffali per console Xbox, sono quindi pronti a mostrare gli artigli anche per quanto riguarda la current-gen di Series X|S.

E se Rod Fergusson, studio head di The Coalition, aveva spiegato in un’intervista del 2019 come mai il team di Vancouver si era preso davvero pochi rischi con Gears of War 4, ora il team sembra essere molto più tenace e volenteroso.

Dopotutto, già nella recensione di Gears 5 che trovate sulle nostre pagine lo avevamo definito come un titolo audace e in grado di recuperare il terreno perduto.

Offrendo uno sguardo al funzionamento interno dei nuovi sistemi visivi di UE5, la demo “Alpha Point” sarà presentata dal direttore tecnico del team Kate Rayner, e dal direttore artistico tecnico Colin Penty.

La sessione di un’ora si terrà martedì 20 luglio alle 16.20 ora italiana (via VGC). The Coalition ha creato internamente la demo su Xbox Series X proprio per testare sul campo UE5, da utilizzare poi nei suoi prossimi progetti, tra cui ovviamente spicca Gears 6.

«L’evento riguarderà le conoscenze acquisite dal team durante la creazione di risorse a risoluzione Nanite, oltre a includere uno scenario di illuminazione completamente in tempo reale con Lumen e Virtual Shadow Maps», recita la descrizione ufficiale della sessione.

«Le osservazioni sulle prestazioni e sulla memoria saranno per Xbox Series X e S, così come i risultati di VFX, Blueprint, configurazione dei materiali, Super Risoluzione temporale e Texture virtuale.»

E ancora, «The Coalition tratterà anche alcuni risultati preliminari sulla creazione di personaggi di nuova generazione e sull’integrazione di MetaHumans, dimostrando un test del personaggio next-gen in esecuzione su Xbox Series X».

La GDC 2021 sarà un evento completamente digitale anche quest’anno, per via dell’emergenza sanitaria, e si terrà dal 19 al 23 luglio.

Ricordiamo che il prossimo Gears 6, nuovo capitolo del franchise sparatutto in terza persona seguirà un Gears 5 che ha”iniziato” il franchise alla concezione di sandbox, a dispetto della sua natura tipicamente lineare.

Il motore grafico di Epic Games aveva stupito nel 2020, quando è stato presentato per la prima volta grazie a una demo fatta girare su PS5.

Sempre parlando di UE5, avete visto che un fan ha ricreato una delle sue aree preferite di The Elder Scrolls V Skyrim con il nuovo motore grafico, facendolo diventare next-gen?