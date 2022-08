Aloy è finita sulla copertina di una rivista di moda, di nuovo (ma fan-made)

La fiera Aloy non è solo un’abile cacciatrice ma, a ben vedere, anche una personalità videoludica decisamente affascinante.

La protagonista di Horizon Forbidden West, che trovate sempre su Amazon, è diventata indubbiamente una delle icone moderne del mondo dei videogiochi.

Nonostante, purtroppo lo ricorderete, all’uscita del gioco scoppiò una ingenerosa polemica riguardo l’aspetto estetico di Aloy, da molti considerata poco affascinante.

Ma questo non ha fermato di certo il gioco che, nel frattempo, conquistò in brevissimo tempo i primi premi molto importanti.

Ed ha portato Aloy sulla copertina della rivista Cosmopolitan, in un numero davvero inusuale, possiamo dire unico al mondo.

Non è la prima volta che succede in realtà perché, proprio nel nostro Paese, Vanity Fair aveva dedicato la cover story proprio alla cacciatrice di Horizon Forbidden West.

In questo caso la situazione è diversa perché la copertina in questione è fittizia… anche perché è ambientata nel mondo di gioco.

Come potete vedere qui sopra, tramite Reddit, l’utente Nitrosad si è divertito ad immaginare una vera copertina di Cosmopolitan ma ambientata nelle terre selvagge di Horizon.

Ovviamente, gli abitanti dell’universo di gioco probabilmente non avrebbero il tempo di leggere una rivista di moda, ma questo non ci impedisce di immaginare che ce ne possa essere una. Almeno non ha impedito il redditer.

La copertina è costruita con attenzione in ogni minimo dettaglio. Dal prezzo che riporta la valuta di gioco, le schegge, fino a tutti gli strilli degli articoli che suggeriscono consigli di lifestyle ma anche di combattimento che fanno il verso ai titoli degli articoli sportivi reali (“Impara i punti deboli delle macchine!”), e tantissimi altri easter egg che i fan di Horizon beccheranno al volo.

Sarebbe un titpo di copertina perfetto anche per celebrare l’arrivo della prossima serie Netflix, che sembra davvero intenzionata a rilanciare il brand anche in TV.

Potete celebrare la bella Aloy anche con una delle tante statue dedicate, come la recente Nendoroid che la rende molto più tenera.