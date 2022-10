Alan Wake è disponibile, a sorpresa, su Switch (a un prezzo molto interessante)

Alan Wake Remastered è stato lanciato lo scorso anno, dando nuova vita al titolo di casa Remedy Entertainment che racconta le vicende dello scrittore maledetto

Il gioco (che trovate su Amazon a prezzo budget) ha infatti convinto i fan storici del personaggio, sebbene a quanto pare non abbia lasciato il segno come previsto.

Complici diversi fattori, e nonostante di fatto non fosse stato proposto a prezzo pieno, il gioco non si è rivelato essere un successo commerciale.

Ora, in attesa di Alan Wake 2, la rimasterizzazione del primo capitolo è stata rilasciata anche su console Nintendo Switch, a prezzo scontato davvero molto interessante.

Come riportato anche da GameSpot, Alan Wake Remastered è stato lanciato a sorpresa su Nintendo Switch, e a quanto pare debutta con uno sconto sul prezzo di listino.

Remedy Entertainment aveva confermato che il gioco sarebbe arrivato in autunno, ma non aveva mai fornito una data. L’uscita di oggi, giusto in tempo per la stagione dei fantasmi, ha molto senso.

Lo sconto del 20% sul lancio è un bel regalo, che fa scendere il gioco da 30 a 24 dollari, includendo il gioco base e le due espansioni: The Signal e The Writer. Poco sopra, il trailer.

Alan Wake Remastered è uscito originariamente a ottobre 2021 per Xbox Series X|S, PS5 e PC, oltre che per PS4 e Xbox One. Su queste piattaforme, il gioco include una serie di aggiornamenti e miglioramenti rispetto all’originale del 2010, tra cui una grafica in 4K e un gameplay a 60fps, oltre a nuove scene d’intermezzo e migliori animazioni facciali.

Al momento non è dato sapere come si comporta l’edizione per console Switch, ma il trailer mostra un notevole peggioramento della grafica, com’era purtroppo prevedibile.

Nonostante il primo capitolo non sia rivelato un successo commerciale non ci sarebbe stato alcun rallentamento su Alan Wake 2.

Ma non solo: i fan dello scrittore maledetto sanno anche che l’episodio principale diventerà una serie televisiva dai produttori di The Walking Dead.