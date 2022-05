Alan Wake diventerà una serie TV, dai produttori di The Walking Dead

Per chi conosce bene Alan Wake, l’idea che possa diventare una serie TV sembra quasi naturale, ma l’annuncio è comunque importante.

L’avventura di Remedy Entertainment, che potete recuperare nell’ultima versione su Amazon, sfruttava già l’idea della serializzazione televisiva per raccontare le vicende di gioco.

Una notizia che arriva a cinque mesi dall’annuncio di Alan Wake 2, e proprio in questo periodo avremmo dovuto saperne di più da parte di Remedy.

Di questo atteso sequel sappiamo ancora poco, ma le prime informazioni in nostro possesso ci fanno ben sperare per un grande progetto.

Nel corso di un video pubblicato qualche ora fa, Remedy ha raccontato che uno dei più grandi sogni dello studio era che il franchise di Alan Wake arrivasse in TV.

Li ha accontentati AMC a quanto pare, che ha acquisito i diritti per portare le avventure dello scrittore tormentato sul piccolo schermo, come riporta IGN US.

Sam Lake ha dichirato di essere molto felice di questo progetto, che rende Alan Wake finalmente la serie TV che voleva:

«Abbiamo iniziato a parlare di uno show televisivo di Alan Wake parecchio tempo fa. Beh, AMC, la meravigliosa, meravigliosa casa di programmi TV assolutamente brillanti, ha acquistato i diritti per Alan Wake. E adesso abbiamo collaborato alla realizzazione di uno show televisivo»

AMC ha prodotto serie di culto come Breaking Bad, Mad Men e The Walking Dead. Quest’ultima, in particolare, è abbastanza indicativa perché a sua volta è tratta da una serie a fumetti di culto.

Un passo che era evidentemente scritto nelle stelle. O almeno nella sceneggiatura del videogioco originale, visto quanto la televisione sia un tema così importante nella storia.

Mentre aspettiamo di sapere qualcosa di più di Alan Wake 2. Nell’aggiornamento odierno Remedy ha spiegato che ci vorrà un po’ per vedere una demo. In autunno, però, Alan Wake Remastered arriverà su Nintendo Switch.

Una conferma, quindi, ad un rumor che aveva cominciato a girare qualche tempo fa.

Alan Wake Remastered è arrivato per la prima volta anche su PlayStation. Un evento molto importante di cui vi abbiamo parlato in un nostro SpazioGames Originals.