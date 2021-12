Alan Wake 2, Sam Lake parla dei collegamenti con Alan Wake

Alan Wake 2 è stato uno degli annunci più sorprendenti tra quelli usciti dalla kermesse notturna dei The Game Awards 2021.

Il seguito dell’amatissimo titolo di Remedy Entertainment uscirà nel 2023 e, stando a Sam Lake, ne sapremo di più nel corso del prossimo anno.

Confermato quindi uno degli ultimi rumor che sono emersi riguardo il titolo, che appunto lo vedeva tra i protagonisti della kermesse di Geoff Keighley.

Alan Wake 2 è stato annunciato ieri nella notte, con un brevissimo teaser e delle informazioni sommarie aggiuntive fornite dallo stesso Sam Lake.

Il seguito delle avventure dello scrittore di Bright Falls era stato già menzionato in maniera sibillina all’interno di uno degli ultimi DLC di Control, ed ora sappiamo che esiste.

Alan Wake 2 sarà un survival horror, un genere che Sam Lake definisce più appropriato per questa nuova incarnazione della serie, e sarà connesso all’universo condiviso di Remedy.

Tuttavia, in un post dal blog PlayStation Ufficiale, Lake precisa alcuni dettagli interessanti per quella che sarà la trama del gioco:

«Vorrei comunque sottolineare che conoscere i nostri giochi precedenti non è assolutamente necessario per godersi appieno Alan Wake 2 ma, per chi fosse interessato, sarebbero utili per aggiungere elementi al retroscena.»