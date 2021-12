Chi si nasconde dietro al volto di Alan Wake 2?

Ieri notte, dal palco dei The Game Awards, Sam Lake per Remedy Entertainment ha annunciato Alan Wake 2, sequel del gioco con protagonista il tormentato scrittore.

Il nuovo capitolo, in maniera ancora più marcata rispetto al primo episodio, sarà terrorizzante ed inquadrabile come un vero e proprio survival horror.

Il teaser trailer mostrato al pubblico non ha rivelato un granché di questo secondo capitolo, ad eccezione del volto del protagonista, sensibilmente differente rispetto all’originale.

Come riportato anche da DualShockers, alcuni fan hanno notato una strana somiglianza tra il “nuovo” protagonista di Alan Wake 2 e l’attore Jake Gyllenhaal.

Altri giocatori hanno invece notato anche una vaga similitudine con un’altra star di un certo peso, ossia Jared Leto, sebbene Gyllenhall sembrerebbe essere il favorito.

Non è chiaro se sarà proprio l’attore 40enne a doppiare il protagonista del sequel, anche perché al momento Remedy non si è espressa ufficialmente al riguardo.

Vero anche che quella sospetta somiglianza con Gyllenhaal potrebbe essere un’anticipazione neanche troppo velata che sarà proprio lui a “interpretare” lo scrittore maledetto nel sequel.

Sam Lake ha dichiarato ieri che «Il gioco originale aveva elementi horror» ma in questo caso parliamo di «un horror» a tutti gli effetti, che mira quindi a terrorizzare chiunque deciderà di provarlo con mano.

Gli sviluppatori di Remedy faranno in ogni caso vedere nuovamente il gioco in azione solo durante la prossima estate del 2022, sebbene sia stato già confermato che il nuovo Alan Wake 2 arriverà solo nel 2023 (quindi, c’è parecchio da aspettare).

A questo indirizzo trovate in ogni caso tutti i vincitori dei The Game Awards, mentre a questo link potete invece leggere il live recap in tempo reale dell’evento, per non perdersi proprio nulla della serata.