Alan Wake 2 presentato ai The Game Awards? Arrivano le prime conferme

Alan Wake, insieme ad Alan Wake 2 è uno dei videogiochi più chiacchierati dalla community dei videogiocatori, soprattutto quelli che hanno vissuto l’era Xbox 360.

Il tormentato scrittore era apparso negli ultimi tempi all’interno di uno degli ultimi DLC di Control, titolo di culto di Remedy, nel quale si faceva riferimento a un probabile seguito.

Ed è tornato recentemente con Alan Wake Remastered, nel quale secondo alcuni c’è nascosto un riferimento all’esistenza di un eventuale Alan Wake 2.

Stando ai ben informati bisognerà tenere d’occhio proprio i The Game Awards 2021 dove ci saranno tanti annunci, e di cui oltre la metà saranno videogiochi inediti.

Uno di questi potrebbe essere proprio Alan Wake 2, stando a quanto dichiarato da alcuni insider molto noti dell’industria dei videogiochi.

Una serie di dichiarazioni riportate anche da Game Rant, che rafforzano l’idea che ai The Game Awards 2021 potremo scoprire il seguito delle avventure dello scrittore a Bright Falls.

Negli anni sono stati tanti i rumor che hanno voluto l’esistenza di un seguito di Alan Wake, e sembra proprio che diventeranno reali a breve.

Durante il podcast di NateTheHate si sono avvicendati numerosi insider dell’industria, che più volte hanno dimostrato di sapere la loro, e tutti quanti sono concordi nell’affermare che Remedy ed Epic Games vogliono riprendere il franchise in mano.

La stessa uscita di Alan Wake Remastered è servita a spianare la strada per il ritorno del franchise, dando la possibilità a molto di giocatori di riscoprire, o scoprire, l’avventura in origine uscita su Xbox 360, per poi rilanciare con un sequel.

D’altronde Geoff Keighley ha promesso annunci sfavillanti durante la kermesse che si svolgerà tra poche ore, e Alan Wake 2 sembra proprio quel tipo di annuncio di questo tenore.

Vi ricordiamo che potete seguire i The Game Awards 2021 in nostra compagnia, a partire dalle ore 1.50 sul nostro canale Twitch!

Se proprio Alan Wake 2 non vi interessa vi consigliamo di seguire comunque lo show, perché tra i tanti annunci ci saranno anche gli attesi, nuovi, innesti di Xbox Game Pass.

Del ritorno del titolo Remedy vi abbiamo parlato anche qualche tempo fa, con una riflessione sul suo ruolo nell’economia di mercato che vi invitiamo a recuperare.