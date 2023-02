Alan Wake 2 è «ancora più ambizioso e unico», parola di Sam Lake

L’annuncio di Alan Wake 2 ha fatto la gioia di molti giocatori, un progetto molto atteso per cui Sam Lake ha di recente espresso parole esaltanti.

La storia dello scrittore maledetto ha fatto di nuovo capolino con Alan Wake Remastered, anche in versione next-gen su Amazon, ravvivando l’attenzione sul titolo di Remedy.

Che è esplosa nuovamente all’annuncio di Alan Wake 2, avvenuto ormai nel lontano dicembre del 2021 e di cui non si è saputo più nulla.

Alla fine dello scorso anno Remedy aveva rivelato di essere molto soddisfatta dei progressi fatti nello sviluppo del gioco, e Sam Lake torna a parlare dell’atteso progetto.

In una lunga intervista ai microfoni di Gamesradar, il director di Remedy (nonché storico volto di Max Payne!) si è lasciato andare riguardo lo stato dei lavori.

Sam Lake lascia intendere che, di fatto, Alan Wake 2 è in sviluppo idealmente da 13 anni… ovvero dal lancio del titolo originale. Nella mente di Lake, infatti, le avventure dello scrittore avevano già un sequel appena finita la prima storia.

«Mi sento come se non mi fossi mai lasciato alle spalle Alan Wake», dichiara Sam Lake nel corso dell’intervista, dimostrando quanto il franchise sia importante per lui e per tutta Remedy.

Mentre Alan Wake 2 è diventato ufficialmente il progetto più grande dello studio, Lake rivela come si sta arrivando a creare questo importante sequel:

«C’era sempre la piena intenzione di tornare da lui; c’era sempre più storia da raccontare, e i personaggi e l’ambientazione erano troppo preziosi per essere dimenticati.»

Lake conferma che il titolo ha continuato a diventare sempre più grande con gli anni, dichiarando che “il sogno di Alan Wake 2 è diventato più ambizioso e più unico”.

A questo non punto non vediamo l’ora di poter scoprire qualcosa di nuovo sul titolo visto che, a parte una data di uscita prevista e promessa per il 2023, non c’è stato nient’altro oltre al primo trailer.

Intanto il franchise diventerà decisamente ancora più metanarrativo, perché Alan Wake sarà l’ennesimo videogioco a diventare una serie TV.