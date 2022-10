Che fine ha fatto Alan Wake 2? Remedy ha buone notizie per i fan

Dopo l’atteso annuncio arrivato ormai quasi un anno fa, Alan Wake 2 è quasi totalmente sparito dai radar: Remedy Entertainment ha infatti scelto di non condividere più alcuna informazione sul progetto fino a quando il team non si sarebbe sentito pronto a farlo.

Il sequel della suggestiva avventura horror (trovate Alan Wake Remastered in sconto su Amazon) venne annunciato durante i The Game Awards 2021, ma da allora le notizie ricevute dagli sviluppatori sono state particolarmente carenti, lasciando dunque domandare ai fan che fine avesse fatto la nuova avventura.

L’ultimo aggiornamento ufficiale risale infatti allo scorso maggio, attraverso un breve comunicato rilasciato in occasione del consueto report finanziario per gli investitori: pochi istanti fa è stato però pubblicato un nuovo report, che ci permette di avere aggiornamenti sui progetti attualmente in sviluppo. Incluso, ovviamente, anche Alan Wake 2.

L’ultimo earnings briefing di Remedy Entertainment, che potete visionare integralmente al seguente indirizzo, ribadisce che il secondo capitolo di Alan Wake è ormai in piena produzione e che i lavori procedono come previsto, promettendo di riuscire a garantire il debutto nel 2023.

Il CEO Tero Virtala ha comunque specificato che il titolo è ancora lontano dall’essere completo, lasciando dunque intendere che un lancio potrebbe avvenire verso la fine del prossimo anno:

«Alan Wake 2 è in fase di piena produzione e sarà lanciato nel 2023 come previsto. C’è ancora molto lavoro da fare, ma il gioco sta venendo insieme bene su tutti i fronti. Stiamo continuando i test degli utenti: i feedback che ci arrivano dalle ricerche sugli utenti sono incoraggianti. Dopo aver visto come stanno venendo su insieme tutti gli elementi, sono fiducioso che lanceremo un gioco eccellente».

C’è spazio anche per parlare di altri progetti attualmente in sviluppo: tra questi ci sono anche Codename Condor e Codename Heron, i due capitoli ambientati nell’universo di Control. Condor è attualmente nello stadio proof-of-concept, mentre lo sviluppo di Heron è entrato nelle fasi iniziali di concept: la produzione sta ottenendo buoni risultati e Remedy ha deciso di espandere il team per poter avanzare alla prossima fase.

Max Payne 1&2 Remake è invece il più recente dei titoli in produzione: dato che sta venendo sviluppato insieme a tanti altri progetti, per il momento se ne sta occupando soltanto un team più piccolo con risorse e tecnologia proveniente da altri progetti.

Insomma, Alan Wake 2 è sicuramente il titolo che sembrerebbe aver fatto i migliori progressi e, se il lancio nel 2023 dovesse essere confermato definitivamente anche nei prossimi mesi, i fan potrebbero aspettarsi ulteriori novità ufficiali in breve tempo.

Ricordiamo che a differenza del suo predecessore, questa volta il team di sviluppo ha deciso di realizzare un survival horror in piena regola, restando però in terza persona e senza passare alla visuale in soggettiva.

Vi terremo prontamente aggiornati non appena dovessero arrivare ulteriori novità: nel frattempo, i fan sono convinti di aver già scoperto un mistero per il secondo capitolo.