Alan Wake 2 ha ottime notizie per i fan: Remedy conferma la finestra di lancio con un «indizio»

Nonostante sia ormai assente dalle scene da molto tempo, l’uscita di Alan Wake 2 continua a essere prevista per il 2023 e senza alcun rinvio in vista: a svelarlo è stata la stessa Remedy Entertainment, con un «indizio» pubblicato sui social network.

C’è sicuramente molta attesa per il sequel di Alan Wake (trovate l’edizione Remastered in sconto su Amazon), trattandosi di uno dei progetti più ambiziosi dallo studio di Control: dopo una lunga attesa, questo dovrebbe essere l’anno giusto per poter scoprire da vicino la seconda avventura della saga.

Il team di sviluppo aveva rassicurato più volte i fan sull’uscita confermata al 2023, ma è chiaro che senza alcuna vera e propria nuova informazione o aggiornamento la paura di un rinvio resta sempre dietro l’angolo.

Questa volta è stato Sam Lake a tranquillizzare ulteriormente la community, con un messaggio di auguri molto interessante in cui promette che il 2023 sarà un anno «impegnativo ed emozionante».

Il creative director e writer spiega poi che cosa intendesse esattamente con questa affermazione allegando semplicemente un’immagine contenente il logo di Alan Wake 2, spiegando che se i fan la osserveranno attentamente potrebbero «trovare un indizio».

Happy New Year 2023 ✨! It’s going to be a crazy busy and crazy exciting year . Why? Well, if you look at the picture below carefully, you might see a clue . @alanwake @remedygames pic.twitter.com/yxtEjOcFtL

— Sam Lake (@SamLakeRMD) January 1, 2023