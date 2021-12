Alan Wake 2 avrà un comparto grafico da paura, Remedy sicura

Alan Wake 2 ha sorpreso tutti con il suo annuncio durante la nottata dei The Game Awards 2021 ed è stato sicuramente una della novità più discusse tra quelle proposte durante lo show.

Si tratta di un sequel che porta naturalmente con sé delle alte aspettative decisamente alte, dato l’amatissimo primo capitolo, che probabilmente vedrà la luce nel 2023.

Alan Wake 2 sarà un survival horror, il primo di Remedy Entertainment, e secondo Sam Lake si tratta dell’unico genere in grado di dare giustizia alla nuova iterazione della serie, oltre che ovviamente essere pienamente inserito nell’universo condiviso creato dal team.

Adesso è proprio il direttore creativo a tornare a parlare del progetto definendolo come «il gioco Remedy più bello di sempre».

A quanto pare il team si prefigge di creare un gioco di altissimo livello grafico e artistico, e per fare ciò sarà sfruttato a pieno l’engine che Remedy ha imparato a conoscere nel corso degli anni: Northlight.

L’engine è stato pensato proprio per spingere al livello massimo la componente più specificatamente storytelling che Remedy predilige nello sviluppo dei giochi. Northlight dà infatti il meglio di sé nel realismo delle cinematiche, nella resa di personaggi fotorealistici e nella fisica.

«Alan Wake 2 sarà di gran lunga il gioco visivamente migliore, il più bel gioco Remedy di sempre. [Alan Wake 2] è sviluppato con Northlight. Riteniamo che sia meglio specialmente per questo tipo di esperienza dove l’atmosfera e la stilizzazione sono più importanti che mai, conosciamo Northlight talmente bene da poterci permettere di concentrarci su alcune cose specifiche e spingere al massimo su altre».

Le parole di Lake, concesse durante un’intervista a IGN USA, non lasciano adito a particolari interpretazioni, sembra dunque che ciò che si aspetta sarà un nuovo Alan Wake come non lo abbiamo mai visto, che presumibilmente sfrutterà pienamente ciò che offre la next-gen.

Nel frattempo da quando è stato annunciato c’è un dubbio misterioso che circonda Alan Wake 2, stanno circolando le prime teorie riguardanti l’attore che si nasconderebbe dietro la faccia del protagonista.

Proprio Sam Lake ha tra l’altro parlato riguardo i collegamenti tra il nuovo titolo e il capitolo originale della serie, snocciolando dei dettagli interessanti.

Alan Wake 2 però non è l’unico grande annuncio dei TGA 2021: se volete saperne di più vi consigliamo il nostro recap.