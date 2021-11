Al film di Resident Evil manca un dettaglio chiave che farà arrabbiare i fan

Resident Evil Welcome to Raccoon City sta per approdare nelle sale italiane, ossia a partire dal prossimo 25 novembre di quest’anno.

Dopo aver detto no alle atmosfere di giochi come Resident Evil Village, la nuova pellicola preferisce rifarsi in tutto e per tutto alle atmosfere classiche dei primi due episodi del franchise.

Il regista Johannes Roberts ha dichiarato che il suo obiettivo è sempre stato quello di essere assolutamente fedele ai primi due capitoli della saga, cosa che quasi tutti i precedenti film non erano riusciti a fare.

Senza contare che il nuovo film di RE avrà un famoso omaggio al primo capitolo che i fan non potranno non notare, sebbene a quanto pare a mancare sarà invece una delle presenze iconiche del secondo episodio, esclusa brutalmente dal progetto.

Il film di Resident Evil sarà tutto incentrato sugli eventi della villa e sull’invasione zombie di Raccoon City, ossia i due “incidenti” che caratterizzano i primi due giochi.

A quanto pare, però, a mancare sarà Mr X, presenza fondamentale di RE2 che nel gioco ha un ruolo fondamentale nella storia di Leon S. Kennedy.

Secondo il regista, Mr X avrebbe dovuto far parte di Welcome to Raccoon City, ma è stato poi escluso dal progetto finale (via The Gamer).

C’è un elemento che volevo inserire, ovvero Mr X. C’è un riferimento, difficile da vedere, in un’inquadratura e mi sono detto “Utilizzerò solo questa”. Ma non funzionava nel film.

Ho pensato che andava bene così perché, quando lavori a un progetto del genere, devi pensare a quello che funziona per raccontare la storia, non impiegare le inquadrature che desideri usare.

Il franchise Capcom è stato anche protagonista di Infinite Darkness, una produzione animata esclusiva Netflix e che abbiamo recensito su SpazioGames alcune settimane fa.

Infine, il canale YouTube ufficiale di Oculus abbia caricato per errore un nuovo trailer di annuncio per Resident Evil 4 VR,