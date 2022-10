Age of Mythology Retold annunciato a sorpresa: ecco i dettagli

I giocatori di lunga data probabilmente stanno godendo dell’annuncio di Age of Mythology Retold, rielaborazione dell’amatissimo titolo strategico.

Un videogioco a dir poco storico, che potete provare a recuperare su Amazon, e che riceverà un trattamento di bellezza, per così dire.

Un lavoro probabilmente identico a quello che è stato fatto su Age of Empires II, che è tornato di recente in forma smagliante.

Un titolo che arriverà anche su console finalmente, con l’annuncio del porting per Xbox Series X|S insieme al quarto capitolo.

Durante lo streaming per il 25esimo anniversario di Age of Empires è stato rivelato che il ritorno di Age of Mythology è in lavorazione.

Il titolo è rimasto nel cuore dei fan e molte volte è stato chiesto a Microsoft il ritorno del franchise in qualche modo.

Age of Mythology Retold è stato annunciato a sorpresa con un trailer, che mette in mostra alcune scene.

Eccolo qui:

Gods will return. Heroes will rise. Legends will battle. Age of Mythology: Retold is coming. Bringing the Definitive Edition treatment to Age of Mythology, the game will feature beautiful graphics, updated gameplay and more. Stay tuned… #AoE25 ⚡ pic.twitter.com/bLjRLEUz1I — Age of Mythology (@Ageofmyth) October 25, 2022

Il titolo promette di essere un’edizione definitiva, con un trattamento che sarà del tutto simile a quello fatto su Age of Empires II.

Durante lo streaming è stato annunciato anche Age of Empires Mobile che, come suggerisce il nome, sarà un porting dello strategico per smartphone e tablet.

Ovviamente non c’è una data, né un periodo di uscita per Age of Mythology Retold, e non ci resta che attendere altre comunicazioni ufficiali.

Con tutta probabilità sarà anche l’ennesimo titolo presente su Xbox Game Pass, che ormai ha un catalogo davvero sconfinato.

Effettivamente, qualche anno fa, Microsoft aveva dichiarato di non aver dimenticato il titolo, e Age of Mythology Retold ne è la dimostrazione.

