Age of Empires IV è bello, ma diventa ancora più bello su questo PC

Age of Empires IV è finalmente arrivato, e la nuova era di conquiste e guerre su larga scala può iniziare anche in questa generazione.

L’ulteriore lato positivo è che, come per tutte le esclusive Microsoft, anche Age of Empires IV è disponibile su Xbox Game Pass.

Ovviamente solo su PC, perché una versione console attualmente non è nei piani del team di sviluppo, anche se non è da escludere.

Ma per gli abbonati al servizio il mese di novembre è a dir poco goloso, con nomi altisonanti e delle esclusive di grandissimo spessore in arrivo.

Age of Empires IV è un grandissimo videogioco, un ottimo ritorno di uno degli strategici più famosi di sempre, un bellissimo titolo insomma, ma potrebbe essere più bello?

Sì, se lo giocate su un PC a high-end a tema con tanto di pezzi di armatura incastrati intorno al case.

La creazione, condivisa dal sito ufficiale di Xbox, è dello youtuber UrAvgConsumer che si è dilettato nella costruzione di un PC dedicato proprio ad Age of Empires IV.

Per vedere il PC in tutta la sua bellezza, ecco il video in cui viene mostrato:

I LED stonano con i pezzi di armatura ai lati, vero, ma la build che c’è sotto al cofano è di quelle potenti ed importanti:

Corsair 4000D AirFlow

AMD Ryzen 5 5600X

G-Skill TridentZ Royal 2x8GB

MSI AMD B550

MS GaminZ Trio Geforce RTX 3070

Lian Li Galahad AIO 240

Seasonic Focus Plus 750W

Cooler Master SickleFlow 120 RGB

Samsung 980 Pro

Seagate Barracuda 3.5″ Drive 2TB

E non è neanche la cosa più strana che vediamo a tema Age of Empires, perché di recente Microsoft ha riproposto una vecchia campagna pubblicitaria… a tema cereali.

Mentre qui trovate la nostra recensione di Age of Empires IV, nel caso ve la siate persa.

Nel frattempo Xbox si è ritrovata a battibeccare con Geoff Keighley su Twitter. Il motivo? Anche loro vogliono vedere più videogiochi.