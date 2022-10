Age of Empires IV e II arrivano su Xbox Series X|S, ecco le date di uscita

Age of Empires II Definitive Edition ed Age of Empires IV sono stati tra i giochi più importanti arrivati, anche, su PC negli ultimi tempi.

I due titoli sono anche apparsi all’interno di Xbox Game Pass per PC, l’abbonamento di Microsoft a cui potete abbonarvi anche tramite Amazon.

Age of Empires IV è stato un ritorno esaltante del franchise su PC, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione all’epoca.

E mentre i giocatori su console si sono dovuti accontentare solamente dei cereali per la colazione a tema, ora arriva la notizia più attesa.

Dopo un lungo silenzio rispetto all’uscita dei due strategici su Xbox Series X|S, Microsoft ha annunciato finalmente l’arrivo dei due titoli su console.

«Il nostro team vi ha ascoltato quando ci avete chiesto di portare questi titoli RTS amati in tutto il mondo su Xbox e lo faremo il prossimo anno», esordisce il blog ufficiale nel comunicato.

I due titoli saranno pubblicati entrambi nel 2023 su console: Age of Empires II: Definitive Edition arriverà su Xbox il 31 gennaio 2023, mentre Age of Empires IV in arrivo su console nel corso dell’anno.

Il 2022 è stato un anno importante per Age of Empires con oltre 25 aggiornamenti di gioco, più di 15 eventi in-game e oltre 14.000 mod create e pubblicate.

Per quanto riguarda il sistema di controllo, effettivamente la cosa più pericolosa da riportare su controller, Microsoft dichiara che il team ha lavorato duramente per offrire un’esperienza che non solo sia fantastica usando un controller, ma che insegni anche ai giocatori come giocare su Xbox.

We heard your pleas, and we agree that now is the perfect time—we're aging up and heading to the console age!

Age of Empires II: Definitive Edition and Age of Empires IV are coming to Xbox consoles and xCloud in 2023. Check out the trailer and mark your calendar! #AoE25 pic.twitter.com/YXpTKHCDaf

— AgeOfEmpires (@AgeOfEmpires) October 25, 2022