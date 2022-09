Advance Wars su Switch è stato cancellato? Nintendo fa chiarezza

Sebbene l’ultimo Nintendo Direct abbia svelato tantissimi giochi e riservato anche qualche colpo a sorpresa, non è passata inosservata dai fan l’assenza di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, il remake su Switch precedentemente rinviato per sensibilità, a causa della grave guerra attualmente in corso.

Il ritorno della saga ideata da Intelligent Systems, gli autori di Fire Emblem (trovate lo spin-off musou Warriors Three Hopes in offerta su Amazon), era infatti inizialmente previsto per aprile 2022, ma dopo il primo rinvio a data da destinarsi non è più arrivata alcuna notizia ufficiale dalla casa di Kyoto.

La decisione venne presa come dimostrazione di vicinanza al popolo ucraino: la data di lancio era infatti molto vicina all’inizio del conflitto e Nintendo non ha ritenuto opportuno promuovere un titolo in cui è possibile controllare carri armati e aerei da guerra, seppur in stile decisamente poco realistico.

Il lungo silenzio della compagnia ha però fatto molto rumore, al punto da far domandare a molti utenti se il remake non fosse stato silenziosamente addirittura cancellato: il giornalista Stephen Totilo di Axios è riuscito a contattare Nintendo, ricevendo rassicurazioni ma senza alcuna reale novità sulla situazione (via Nintendo Life).

Poco dopo il termine dell’ultima presentazione, Totilo si è messo in contatto con un portavoce di Nintendo per sapere se effettivamente fosse ancora prevista l’uscita di Advance Wars 1+2 Reboot Camp, ricevendo la seguente risposta:

I asked Nintendo if Advance Wars 1 + 2 has been cancelled, given the lack of news about it since it was delayed due to the invasion of Ukraine.

Nintendo rep's reply: "The release has been delayed. We will announce the new date once it has been determined."

— Stephen Totilo (@stephentotilo) September 13, 2022