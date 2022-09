Fire Emblem Engage è il sogno dei fan della saga, ed ha una data di uscita

Dopo tanti rumor e indiscrezioni, Fire Emblem Engage è stato annunciato ufficialmente durante l’ultimo Nintendo Direct.

Dal primo trailer, che potete vedere poco qui sotto, sembra davvero essere il sogno per i fan della saga (che potete recuperare su Amazon) di cui si vociferava tempo fa.

Uno dei tanti insider specializzati nel mondo Nintendo aveva infatti anticipato l’idea di una sorta di episodio “all-stars”, in cui sarebbe stato possibile giocare nei panni di tanti eroi di altrettanti episodi.

Mentre uno degli episodi più amati, invece, è stato chiuso di recente per sempre dopo aver avuto una onorevole vita su una vecchia console, va detto.

E durante l’ultimo Nintendo Direct è arrivata la conferma del rumor dell’insider in questione, perché un nuovo episodio della saga arriverà su Nintendo Switch.

Fire Emblem Engage riporterà sul campo di battaglia molti dei personaggi più amati del franchise, grazie ad una particolare abilità chiamata Unione Emblema.

Come potete vedere dal trailer qui sopra, il protagonista potrà avere la possibilità di evocare al suo fianco alcuni dei personaggi più importanti del mondo di Fire Emblem.

In una storia che, contrariamente a quanto facevano intendere i rumor, non sembra essere solo fan service ma un episodio regolare ed epico come quelli a cui i fan Nintendo sono abituati.

Fire Emblem Engage sarà disponibile dal 20 gennaio 2023, e oltre all’edizione standard sarà disponibile anche la Divine Edition che, come al solito, contiene artbook, steelbook e cartoline a corredo del gioco.

Il franchise strategico di Nintendo si rivela uno dei più importanti degli ultimi anni, perché solo su Nintendo Switch sono usciti tanti episodi inclusi dei solidi spin-off.

Per non parlare di Heroes, il titolo mobile che è diventato rapidamente uno dei più redditizi tra quelli lanciati dalla Grande N negli anni.

Per tutti gli annunci dell’ultimo Nintendo Direct vi invitiamo a seguire il nostro recap a questo indirizzo.