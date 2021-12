Adesso potete avere il vino di Final Fantasy XIV (ma forse sarebbe meglio non berlo)

Final Fantasy XIV è sicuramente uno degli MMO di maggior successo di sempre.

La popolarità di questo capitolo della serie è talmente elevata da aver creato anche non pochi grattacapi alla stessa Square Enix che, a seguito delle lamentele dei fan che soffrivano un intasamento dei server non indifferente, ha deciso di bloccare temporaneamente le vendite delle copie fisiche e digitali di Final Fantasy XIV.

Il grande successo dell’MMO di Square Enix tuttavia è visibile anche nei gadget e nel merchandise dedicato al gioco, che pullula di rarità impossibili da non prendere in considerazione per i tantissimi fan del titolo.

L’ultima trovata è quella di una vera e propria bottiglia di vino ispirata a Final Fantasy XIV, con un design elegante e venduta in un contenitore raffinato.

Il vino di FFXIV, nonché la sua bottiglia, è prodotto in collaborazione con The Prisoner Wine Company in California, ma al momento è disponibile solamente tramite lo store giapponese di Square Enix.

Il costo di una bottiglia è di ¥12.100, ovvero circa 100€, escluse tasse e spedizione, e sarà disponibile a partire da marzo 2022 anche se a quanto sembra o preordini sono già sold out. Difficile immaginare, allora, che i collezionisti vogliano davvero berlo.

Non è chiaro al momento se queste bottiglie saranno rese disponibili anche per i numerosi fan al di fuori del Giappone, dunque non ci resta altro che attendere e sperare di poter esibire anche noi con orgoglio un vino così particolare.

Ricordiamo che Final Fantasy XIV è stato da poco aggiornato con il nuovo DLC Endwalker, espansione che era stata precedentemente rimandata e lo stesso Yoshida non era riuscito a nasconderne il rammarico.

Proprio a causa dell’uscita di Endwalker, Square Enix ha deciso di dare la possibilità di pagare per saltare la storia del gioco per arrivare direttamente al DLC.

Infine a quanto pare proprio Final Fantasy XIV starebbe aiutando Square Enix a realizzare un altro suo atteso gioco.