Babylon’s Fall arraffa equipaggiamenti ed emote da Final Fantasy XIV e i fan non la prendono benissimo

Babylon’s Fall, in uscita per PC, PS4 e PS5, si presenta come il nuovo e importante progetto di PlatinumGames sotto l’ala di Square Enix e, fin da quando è stato annunciato, ha da subito stimolato la curiosità dei giocatori.

Nonostante ciò il titolo era sparito dai radar per un po’ di tempo, per poi ricomparire durante l’E3 2021 in un trailer che ne tradiva una natura completamente diversa da quello che ci era stato presentato inizialmente.

Il gioco infatti, da single player come era stato pensato inizialmente, si è svelato come multiplayer online, notizia che comunque aveva lasciato i fan a bocca asciutta e ne aveva tradito le aspettative.

Noi abbiamo tra l’altro avuto l’occasione di provare la beta di Babylon’s Fall e ciò che ne è emerso è la natura ancora incompleta del titolo, che ha sicuramente molto altro da migliorare e ha bisogno di altro tempo.

Ora a quanto pare Square Enix sta utilizzando degli aspetti e caratteristiche di un altro suo titolo di grande successo e li sta inserendo proprio in Babylon’s Fall.

Nell’ultimo progetto di PlatinumGames infatti sono presenti equipaggiamenti e emote da uno degli MMO attualmente con più successo: Final Fantasy XIV.

La presenza di questi contenuti ha suscitato una certa confusione tra i fan e non è tardata ad arrivare la spiegazione da parte del producer stesso di Babylon’s Fall, Yosuke Saito.

In lungo comunicato Saito ha spiegato che i giocatori avrebbero potuto trovare gli equipaggiamenti “presi in prestito” dal famoso MMO solamente all’inizio dell’esperienza, dato che ovviamente la beta si concentra sui contenuti iniziali.

Saito tra l’altro afferma che l’inclusione di tali contenuti da Final Fantasy XIV è stata decisa proprio per offrire al team un range di equipaggiamenti ed emote molto più vasto di ciò che sarebbe stato altrimenti. PlatinumGames infatti è stato confermato essere a lavoro sull’inclusione di molti altri equipaggiamenti nel gioco finale.

BABYLON'S FALL includes equipment and emote assets from FINAL FANTASY XIV.

In our latest news we cover the thoughts behind this from BABYLON’S FALL Producer, Yosuke Saito and FINAL FANTASY XIV Producer & Director, Naoki Yoshida. https://t.co/uyHfXVcYKs pic.twitter.com/T4A3xZqXxJ — BABYLON'S FALL (@BabylonsFall_EN) November 25, 2021

In attesa di nuovi sviluppi sul titolo targato Square Enix, potete dare un’occhiata al video in cui abbiamo catturato circa mezz’ora di gameplay della closed beta di Babylon’s Fall.