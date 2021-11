Ai fan di Final Fantasy XIV servirà un po’ di pazienza per giocare Endwalker

Final Fantasy XIV ha avuto una storia travagliata, all’inizio poco apprezzato, adesso amatissimo.

È sicuramente uno dei MMO più giocati, anche se ultimamente ha dovuto fare i conti con un certo New World, debutto in grande stile di Amazon sul mercato videoludico che, seppur abbia fatto registrare un grande successo, sembra stia già perdendo utenti tra le sue fila.

Il franchise di Final Fantasy è storico, e in proporzione altrettanto cocente è la delusione per il rinvio della nuova espansione di Final Fantsay XIV: Endwalker.

È notizia delle ultime ore (via VGC) che l’espansione Endwalker (inizialmente fissata per uscire il 23 novembre) è stata rinviata al 7 dicembre 2021, e ad annunciarlo è lo stesso direttore e produttore Naoki Yoshida, il quale si è dimostrato decisamente affranto e quasi sull’orlo delle lacrime per l’annuncio del rinvio.

In più è stato rinviato al 3 dicembre anche il periodo di early access del titolo.

Yoshida ha affermato che il motivo del rinvio è da ricercare nella volontà di rifinire a dovere l’espansione in modo da fornire la migliore esperienza di gioco a tutti gli utenti.

I sentimenti di rammarico del produttore si leggono anche nelle sue stesse parole, Yoshida ha affermato infatti che:

«Questa è la prima volta, non soltanto con FFXIV, ma in tutta la mia carriera, che abbiamo annunciato una data d’uscita e siamo stati costretti a rinviarla, dunque sto davvero male per questo […] Capisco che alcuni di voi si siano presi dei giorni liberi e so che le persone si sono preparate… abbiamo provato a pensare ad un modo [per non ritardare l’uscita] […] ma questa volta abbiamo voluto dare la priorità a darvi la migliore qualità del prodotto possibile. Dunque di nuovo, sono molto dispiaciuto che si sia arrivati a questo».

Ricordiamo inoltre che Endwalker sarà l’espansione più grande di Final Fantasy XIV e concluderà l’arco narrativo del titolo.

A proposito di Final Fantasy, Square Enix si è finalmente accorta di un bug invalidante di FFIX su iOS .

In questi giorni, è stata è annunciata anche la data di lancio dello spin-off gratuito di Final Fantasy VII. E, a proposito di FFXIV, sappiate che ha in Hironobu Sakaguchi in persona un estimatore d’eccezione.