Addio per sempre PS Vita: altre due esclusive chiudono i server

Discuteremo adesso di una delle console definita da molti addetti del settore e non come “sfortunata”. Stiamo parlando dell’ultimo hardware portatile di Sony: PS Vita.

PlayStation Vita ha infatti attraversato un percorso decisamente travagliato in cui è mancato un giusto supporto, a cui fa eco ovviamente un insuccesso commerciale impossibile da non prendere in considerazione.

Nonostante l’insuccesso, la console è comunque entrata nelle grazie di molti giocatori che non hanno mai smesso di utilizzarla e apprezzarla. Anche numerosi sviluppatori non hanno cessato la produzione di titoli per PS Vita, come quello uscito lo scorso luglio.

Freedom Wars, esclusiva PS Vita

Sony ha però cominciato ad allentare la presa sulle console di vecchia generazione (soprattutto una volta uscita PS5), compresa PS3 e proprio PS Vita, piattaforme in cui già da qualche settimana non si possono più acquistare contenuti digitali se non tramite un metodo particolare e anche un po’ scomodo.

Adesso per i fan della console portatile di casa Sony arriva un’altra spiacevole notizia.

La compagnia ha infatti deciso di chiudere definitivamente i server online di due esclusive PS Vita: Freedom Wars e Soul Sacrifice.

Il tutto avverrà a partire dal 24 dicembre e per adesso si tratta di un intervento circoscritto al mercato giapponese e ai suoi server.

Ah balls.. @PlayStation_jp just announced Freedom Wars and Soul Sacrifice #PSVita servers will be decommissioned on 24th Dec Both games can be played solo but built around online, and were relatively active, I guess at least you can still play SS ad-hoc locally. Been a good run. pic.twitter.com/yRNW5R84W2 — Tweet Vita Review (@TweetVitaReview) November 26, 2021

Freedom Wars e Soul Sacrifice sono entrambi degli action-RPG in cui si può giocare in modalità multiplayer sia in locale che online. Il primo in particolare è basato sullo sconfiggere delle creature meccaniche in cooperativa (ricordando certamente Monster Hunter), il secondo si concentra sulla dinamica del sacrificio.

Si tratta sicuramente di una notizia pesante per gli appassionati della console portatile di Sony, che a questo punto se vorranno dovranno accontentarsi della co-op in locale per quanto riguarda i giochi di cui sopra, sicuramente una soluzione un po’ scomoda e limitante.

Inoltre, nonostante l’annuncio sia circoscritto fino a questo momento ai server giapponesi, è assolutamente prevedibile che si possa estendere a breve anche a quelli occidentali.

Infine, potete dare un ultimo sguardo alle prestazioni di PS Vita in questo confronto con Nintendo Switch su GTA.