Neanche Elden Ring sfugge al review bombing, ma c’è un motivo

Il 25 febbraio scorso è stato il day one di Elden Ring, l’ultimo capolavoro del team di Hidetaka Miyazaki, in grado di traghettare il genere verso nuove vette di eccellenza.

Ereditando tutti quegli aspetti che hanno reso celebre la saga di Dark Souls, il gioco ha infatti ampiamente convinto critica e pubblico.

Nonostante ciò, alcuni problemi di performance della versione PC che nemmeno la patch day-one è riuscita a risolvere hanno insospettito la community.

L’insoddisfazione nei confronti di Elden Ring è stata tale che che l’ultimo capitolo di FromSoftware è già diventato vittima di review bombing, a cui ora si aggiunge una seconda ondata di recensioni negative.

Come riportato anche da ComicBook, sul noto portale di aggregazione Metacritic il voto degli utenti sul gioco è infatti al momento di appena 6.1 su 10, ben diverso dal Metascore ufficiale di 95 su 100.

Tutto questo è possibile per via di una serie di 0 assegnati a Elden Ring dai fan, i quali non sarebbero soddisfatti dei problemi di prestazioni del gioco, della mancanza di supporto per l’ultrawide e molto altro.

«Il porting per PC è veramente atroce. Nessun supporto per l’ultrawide (in effetti sembra che sia stato rimosso intenzionalmente), FOV incasinato, nessun porting sulle icone dei pulsanti PlayStation, prestazioni scadenti, numero di fotogrammi al secondo bloccati a 60», scrive un utente.

E ancora, «Questo è puro e semplice sviluppo pigro con l’obiettivo di fare più soldi possibile, mentre si fregano le persone che hanno pagato 60 dollari aspettandosi un prodotto completo».

I giocatori sono liberi di usare il sito per condividere opinioni negative, ma troppe volte abbiamo visto il review bombing usato come una vera arma impropria.

Basti pensare al recente caso di Horizon Forbidden West, tempestato da recensioni negative per il puro gusto di farlo.

Vero anche che nella nostra recensione di Elden Ring avevamo sottolineato come la versione PC avesse bisogno di ulteriori ritocchi per l’ottimizzazione.

Review bombing a parte, Elden Ring è in ogni caso già diventato uno dei migliori videogiochi di sempre, ragion per cui il caso sembra essere chiuso (o quasi).