Abandoned è ancora vivo: il Prologo sarà giocabile “presto”

Sebbene sia possibile affermare che l’interesse intorno ad Abandoned è calato sensibilmente, a causa degli annunci che hanno lasciato perplessi addetti ai lavori e fan, Blue Box Game Studios sembra non abbia mai smesso di lavorare al misterioso titolo, annunciando novità in arrivo.

Il titolo attirò l’attenzione per via della convinzione della community, ormai quasi del tutto svanita, che il titolo potesse in realtà essere un nuovo misterioso progetto del papà di Death Stranding, Hideo Kojima.

Tuttavia, da allora gli annunci non stanno tenendo fede alle aspettative della community: la situazione ha portato anche a delle inaccettabili minacce di morte arrivate agli sviluppatori, costretti a chiedere agli utenti di farla finita.

Questo non ha però fermato la loro voglia di continuare a lavorare su Abandoned, come dimostrato dall’annuncio di The Prologue, che hanno svelato essere un’esperienza autonoma e non una demo.

Ebbene, come segnalato da Push Square, Blue Box Game Studios ha appena rilasciato un nuovo breve aggiornamento sullo status dei lavori del Prologo, promettendo che sarà giocabile prima del previsto.

Accedendo nella pagina relativa alle ultime notizie disponibile su PS5, gli autori di Abandoned hanno infatti annunciato che il Prologo diventerà ufficialmente giocabile durante i primi mesi del 2022.

Non è stata ancora rilasciata una data più specifica per l’arrivo di questa nuova misteriosa esperienza, ma Blue Box ha promesso che «a breve» sarà annunciata quella definitiva.

A questo punto, toccherà aspettare di scoprire se gli sviluppatori manterranno o meno la parola data: del resto, già in passato ci hanno abituato a strani rinvii dell’ultimo minuto per ragioni non meglio definite.

Vedremo se The Prologue riuscirà a far riacquistare agli appassionati la fiducia nei confronti di questo progetto, che vuole dimostrare di avere ancora una storia da raccontare.

Non dovrebbe in ogni caso trattarsi del reveal del gameplay vero e proprio: Blue Box aveva infatti ammesso che quando questo accadrà sarà svelato il vero nome del gioco.