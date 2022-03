Abandoned esiste davvero? Blue Box ha “eliminato” le sue promesse

Ormai Abandoned sta diventando un vero e proprio mistero: l’attesa e controversa esclusiva PS5 horror di Blue Box si è resa protagonista in queste ore di una nuova evoluzione.

Dopo che i fan si erano inizialmente convinti che il gioco si trattasse in realtà di un progetto legato a Silent Hill da parte di Hideo Kojima, è poi apparso evidente che si trattava di un progetto unico, sebbene durante lo sviluppo ci sono stati diversi aspetti che non hanno convinto i fan.

Non a caso si era infatti acceso un forte dibattito tra i fan, tra chi è convinto che Abandoned nemmeno esista e chi invece continua a credere nel suo sviluppo.

Una situazione che ha portato all’esasperazione buona parte della community, ma anche per gli sviluppatori stessi che hanno dovuto chiedere ai fan di farla finita con i messaggi tossici.

Rimane il fatto che il lavoro di Blue Box continua a rimanere nel mistero, soprattutto dopo l’ultima scoperta dei fan: dall’account Twitter ufficiale sono stati cancellati numerosi post.

Questi tweet includevano numerose feature promesse per il survival horror in uscita su PS5, oltre ad alcuni post considerati «bugie», al punto da far dubitare nuovamente alla community che Abandoned sia mai esistito.

A segnalare per primo la curiosa vicenda è stato Lance McDonald, conosciuto soprattutto per i suoi datamine sui soulslike di FromSoftware come il recentissimo Elden Ring.

previously tweeted a lie about the reason the trailer app was 6gb was because it actually contained way more footage but it just needed a small patch to fix a tech issue. After many months passed, all these tweets have been deleted. I don’t think that game ever existed. — Lance McDonald (@manfightdragon) March 31, 2022

Tra le tante promesse fatte c’era anche il lancio del Prologue giocabile di Abandoned entro i primi mesi del 2022: considerando che oggi è l’ultimo giorno di marzo, si può dire che Blue Box non è riuscita a tenere fede al proprio impegno.

Tuttavia, dopo essere stato incalzato dai fan sulla vicenda, il fondatore Hasan Kahraman ha voluto lanciare rassicurazioni sui lavori ancora in corso del progetto:

«Stiamo lavorando per assicurarci che il Prologo giocabile sia svelato e lanciato il prima possibile. È importante che sia stabile e pronto per il lancio. Ci scusiamo per l’attesa».

We are working to get the reveal and Prologue game revealed and released asap. It is important that it is stable and ready to go out. Apologies for the wait. — Hasan Kahraman (@HasanEKahraman) March 30, 2022

Il dibattito tra i fan si accende dunque nuovamente: al momento, non resta che attendere ulteriori novità sugli sviluppi di un progetto che, con il passare del tempo, continua a diventare sempre più misterioso.

Ricordiamo che il 2022 si era già aperto con una polemica per Blue Box: lo studio aveva annunciato l’apertura dei pre-order, ma si trattava solo di una truffa.