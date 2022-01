Abandoned ancora nei guai: Blue Box apre i pre-order, ma è una truffa

Blue Box Game Studios ha annunciato di essere stata vittima di un attacco hacker: il profilo YouTube degli sviluppatori di Abandoned è stato violato ed è diventato protagonista di una truffa ai danni dei fan.

Il misterioso survival su PS5, inizialmente considerato l’ultimo progetto misterioso di Hideo Kojima dopo Death Stranding, è dunque diventato di nuovo protagonista di una brutta storia, che ha costretto il team ad avvertire i propri follower sui social.

Come riportato da Game Rant, il canale YouTube dello studio di sviluppo era in realtà rimasto inutilizzato: evidentemente qualche malintenzionato deve aver ritenuto che fosse un’ottima opportunità per truffare i fan in attesa.

Sarebbero in seguito state mandate numerose e-mail ai follower tramite l’account, dove veniva segnalata l’apertura delle prenotazioni di Abandoned.

Dopo aver ricevuto molteplici segnalazioni da parte dei propri fan ed una volta avuta conferma dell’avvenuto attacco hacker, Blue Box Game Studios ha immediatamente avvisato i follower su Twitter di quanto stesse accadendo.

Le prenotazioni di Abandoned non sono dunque affatto state ancora aperte e non bisogna effettuare alcuna transazione con chi sostiene il contrario.

Be aware: The BLUE BOX Game Studios YouTube channel was hacked. We have received emails from various people that they received emails to buy a ''Pre-order", please DO NOT open it and DO NOT transfer funds as it is not from us!

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) January 30, 2022