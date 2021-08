Abandoned è di Kojima o no? La community (ormai) ci ride su

Il caso Abandoned tiene banco con una certa insistenza, e le voci secondo le quali dietro Hasan Kahraman si nasconderebbe sua maestà Hideo Kojima non accennano a dissolversi.

Il creatore di Death Stranding si è più volte detto estraneo al progetto, e la conferma è arrivata (anche stavolta a più riprese) dalla stessa Blue Box Studios.

In questo clima di incertezza, qualcosa si è effettivamente visto ma, considerati i precedenti e le aspettative, sembra essere davvero troppo poco per saziare la community.

Nel mentre, alcuni fan appassionati dalla vicenda hanno scavato nel passato del team di sviluppo e hanno rinvenuto una serie di “prove” utili per farsi un quadro più chiaro della situazione.

Sul gioco di Blue Box Studios si è detto di tutto e di più, e potrebbe ormai essere qualsiasi cosa, dal nuovo Silent Hill al nuovo Metal Gear Solid, il tutto accompagnato dall’onnipresente figura di Kojima.

L’ultimo teaser, in cui viene mostrato semplicemente un uomo di spalle che cammina su un pavimento in legno, non ha aiutato in alcun modo a fugare i dubbi dei fan, ma ha contribuito ad alimentarli ancora una volta.

La vicenda ha ormai assunto toni demenziali, e Devolver Digital ha voluto prendere parte al dibattito con questo tweet:

So did Kojima make that game or not? — Devolver Digital (@devolverdigital) August 13, 2021

«Insomma, Kojima ha fatto questo gioco o no?».

L’ironica domanda del publisher statunitense ha dato il via a una serie di risposte, alcune delle quali davvero ironiche, che permettono di constatare l’alone grottesco assunto dalla vicenda.

L’utente Blader Keyotte ha risposto ironicamente al quesito allegando un meme in cui è lo stesso game designer ad “affermare” di essere al lavoro su Fortnite 2:

Yes he did pic.twitter.com/mSv9CbnWCQ — Blader Koyotte 😷⚔️ (@BladerKoyotte) August 13, 2021

Qualcun altro l’ha presa meno bene, e ha paragonato il tutto a una vera e propria pagliacciata, con tanto di logo debitamente contestualizzato per l’occasione:

Insomma, il mistero su Abandoned sembra lungi dall’essere svelato, ma gli sviluppatori continuano a cavalcare l’onda dell’hype in modi abbastanza discutibili.

La stessa Konami non si è lasciata sfuggire l’occasione per suggerire qualche collegamento (la cui attendibilità è ancora tutta da dimostrare) con la saga di Silent Hill.

Ma le preoccupazioni del papà di Metal Gear Solid sembrano essere ben altre, tra cui la scomparsa definitiva del formato fisico e le relative conseguenze.