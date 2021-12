Abandoned, Blue Box chiede ancora tempo ai fan: “basta tossicità”

Dopo essere scomparso dai radar videoludici per diversi mesi, gli sviluppatori di Blue Box Game Studios sembrano finalmente pronti a tornare a parlare di Abandoned, la controversa esclusiva horror per PlayStation 5.

Il titolo diventò fin da subito chiacchierato in rete per via della sua misteriosa presentazione, al punto che furono tantissimi fan a essere convinti che dietro il suo sviluppo ci fosse in realtà Hideo Kojima, il papà di Death Stranding.

Un’ipotesi smentita più volte dal director Hasan Kahraman, che ha anche provato a fare un po’ di chiarezza sul mistero nei confronti della nuova esclusiva next-gen, della quale si sa ben poco.

Blue Box pochi giorni fa ha ammesso di aver commesso molti errori durante l’annuncio, soprattutto per il modo in cui gli utenti si sono sentiti ingannati, promettendo di aver imparato la lezione e che nel 2022 tornerà «alla grande».

Le parole dello studio di sviluppo indipendente non sono però servite a placare la rabbia dei giocatori, che hanno attaccato nuovamente via social Blue Box per quella che, secondo alcuni, sarebbe uno scherzo andato avanti troppo a lungo.

Hasan Kahraman è dunque voluto intervenire pubblicamente sul proprio account Twitter ufficiale, chiedendo ai fan di avere pazienza, rilassarsi e di farla finita con atteggiamenti tossici:

Ppl really need to calm down.. the toxicty is really creating a lot of pressure and stress. I get it you are pissed, but we’re working hard to deliver something you can enjoy. And that takes time. Sorry but this had to be said..

