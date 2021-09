Abandoned non è il vero nome del gioco (e c’è un altro mistero)

Lo scorso mese di agosto, dopo un’attesa fin troppo prolungata, Blue Box Game Studios ha rilasciato la patch ufficiale di Abandoned, dopo alcuni presunti problemi tecnici.

Del gioco se n’è parlato in maniera quasi asfissiante, tanto che nei mesi scorsi in molti erano certi che dietro al progetto di nascondesse in realtà Hideo Kojima, autore di Death Stranding.

La notizia fu poi smentita, nonostante il reveal della Realtime Experience sia poi stato inizialmente bucato, generando non poche polemiche tra gli utenti.

Anche il risultato finale, ossia un singolo teaser di qualche secondo e la promessa di “altro” in arrivo, non è certamente andato giù alla maggior parte dei giocatori.

Ora, in attesa che vengano finalmente svelate le novità promesse, Blue Box ha pubblicato sul sito ufficiale alcune interessanti FAQ relative al gioco, che a quanto pare svelano quasi più del dovuto.

Come prima cosa è emerso che il fantomatico “Prologo Giocabile” sarà un vero e proprio un titolo standalone con un proprio set di Trofei su console PS5.

Questo dettaglio è particolarmente misterioso, visto che l’operazione ricorda – e non poco – il Playable Teaser (P.T.) di Silent Hills, di fatto un progetto quasi a parte.

Cosa più importante, sembra proprio che il titolo Abandoned sia solo un nome in codice, mentre il titolo ufficiale sarà annunciato solo in occasione del reveal del gameplay.

Blue Box ha inoltre reso noto che il gioco è stato annunciato troppo presto, e che tutta la visibilità ricevuta è stata senza dubbio inaspettata.

Tutti i media verranno rilasciato all’interno dell’app Realtime Experience e sul web, incluso il gameplay effettivo e i trailer cinematografici.

Infine, Abandoned sarà disponibile sia in formato digitale che fisico, mentre il prologo sarà rilasciato solo in forma digitale.

Insomma, la presentazione del gioco non sembrerebbe però ancora molto lontana, sebbene c’è ancora da pazientare un po’.

Ricordiamo che alcune settimane fa vari utenti hanno scavato nel passato di Blue Box, scoprendo anni di progetti incompleti, in particolare uno.

Vero anche che durante una recente intervista, il director ha chiarito tutti gli equivoci sorti in passato, provando a dare un nuovo punto d’inizio al titolo.