PS5: una poderosa gallery ufficiale ci mostra la console (e non solo) in ogni dettaglio

Il lancio di PS5, la nuova console Sony che porterà i giocatori nella next-gen targata PlayStation, è ormai davvero imminente.

La piattaforma arriverà in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno, mentre negli USA e in altri territori sbarcherà il 12 novembre 2020 (ossia solo una settimana prima).

Meno di un mese ci separa quindi dal lancio di PlayStation 5 e Sony ha ora deciso di regalarci un ulteriore guardo alla console e ai suoi accessori grazie a un’imponente galleria di immagini ufficiali.

Poco più in basso, infatti, trovate l’embed al canale Flickr ufficiale PlayStation: vi basterà scorrere a destra e a sinistra per visualizzare tutti gli scatti di PS5 – inclusi quelli al DualSense e agli altri accessori ufficiali in dotazione – alla massima risoluzione possibile.

Vi ricordiamo che solo poche ore fa anche noi di SpazioGames vi abbiamo mostrato nel dettaglio PS5 nella sua versione Standard, completa di lettore Blu-ray Disc, con tanto di sorprendente video unboxing grazie al quale vi abbiamo portato davvero a pochi centimetri dalla nuova console Sony!

Ma non solo: avete già visto anche l’emozionante trailer di lancio di PlayStation 5, che ci ricorda che “siamo tutti esploratori e ci sono nuovi mondi da esplorare”? E che Sony tiene anche la porta aperta a nuove acquisizioni per i suoi PlayStation Studios?

Vi consigliamo di rimanere collegati sulle nostre pagine per tutti approfondimenti che arriveranno nelle prossime ore, in cui ci addentreremo ancora più in profondità e nel “cuore” di PS5, svelando tutto ciò che la console ha da offrire (in vista del lancio del 19 novembre in Europa, Italia inclusa).