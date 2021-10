A Quiet Place, il film avrà un videogioco, ma l’annuncio ricorda Abandoned

Ormai siamo oltremodo abituati a vedere film tratti da videogiochi, e il contrario, ma un annuncio come quello del videogioco di A Quiet Place ci spiazza.

I due film horror di John Krasinski raccontano un mondo pieno di mostri dall’udito straordinario, che costringono chi ci abita a vivere in un perenne silenzio.

Un horror molto diverso da quello di Resident Evil, parlando di recenti film tratti dai videogiochi di cui recentemente abbiamo visto il primo trailer.

Ma il videogioco di A Quiet Place è stato annunciato letteralmente dal nulla, senza trailer o immagini di sorta, e la mente non può non andare ad Abandoned in questi casi.

Dal nulla è apparso l’annuncio del videogioco tratto dai film, il cui regista è uno dei protagonisti di The Office, ma perché tiriamo in ballo il videogioco di Blue Box Studios?

Prima di tutto, come riporta anche The Gamer, la stranezza è che l’annuncio è arrivato da un account Twitter non verificato. Potrebbe essere semplicemente nuovo, ma visto che stiamo parlando di un film della Paramount la cosa ci sorprende un po’.

Poi c’è il sito teaser ufficiale, che riporta un generico 2022, senza neanche le console su cui uscirà. Il cui sfondo è composto da una foresta che ricorda quella di Abandoned.

Ma come viene descritto il videogioco di A Quiet Place, precisamente?

«Il primo videogioco ufficiale basato sul terrificante franchise di film della Paramount Pictures. Preparetevi ad una storia di sopravvivenza mai raccontata nell’universo di A Quiet Place.»

Il titolo, sempre che esista davvero, sarà sviluppato da Saber Interactive, che ha contribuito a World War Z: Aftermath, Halo: The Master Chief Collection, Quake Champions, The Witcher 3 per Switch e Crysis Remastered, tra gli altri.

Ormai ne abbiamo viste di ogni, e siamo certamente abituati ad annunci di questo genere, e chissà che non diventi un nuovo caso Abandoned anche questo.

