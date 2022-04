A Plague Tale: Requiem ha già una demo, ma non potete giocarci

Prossimamente farà il suo debutto nel mercato A Plague Tale: Requiem, sequel di nuova generazione del primo fortunato capitolo a cura di Asobo Studio (che trovate a ottimo prezzo su Amazon).

Del gioco sappiamo veramente poco, con l’unico estratto di gameplay che conosciamo che risale a dicembre 2021, mostrato in occasione dei The Game Awards.

Il trailer mostra la maturazione della serie, presentandoci un progetto che sembra essere decisamente superiore al predecessore, almeno a livello tecnico.

Nonostante la latitanza di notizie sul nuovo Requiem, sembra che sia già pronta una demo, che però al momento non potete giocare in alcun modo.

Tramite un post sull’account Twitter ufficiale del gioco è stata annunciata, infatti, la presenza di una demo che sarà mostrata durante il Tribeca Festival 2022, parte della lineup Game Spotlight.

La sezione di gioco sarà poi successivamente giocabile da tutti coloro che parteciperanno al Festival, sottolineiamo, solo da coloro che parteciperanno (via Gamebyte).

Are you going to the #Tribeca2022 festival? Amicia and Hugo are too #APlagueTaleRequiem has been selected in this year's @Tribeca Games Spotlight lineup, with a demo of the game for participants to play! https://t.co/TSsW6VTfOH

— A Plague Tale (@APlagueTale) April 27, 2022