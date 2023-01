Perlomeno, Google vi permetterà di usare ancora il controller di Stadia

La notizia della chiusura di Google Stadia, che era arrivata a settembre dopo rassicurazioni che davano per scontato il contrario, è stata accolta un po’ con un’alzata di spalle dai videogiocatori, che avevano già notato il cambio di registro di Google rispetto al momento del lancio. Tuttavia, da allora erano rimasti alcuni dubbi.

Se avevamo capito come trasferire i salvataggi ed era stato assicurato che tutti avrebbero avuto un rimborso, ci siamo domandati che fine faranno i controller di Stadia, considerando che non sono “sbloccati” per poter essere usati via Bluetooth con altri dispositivi? A quanto pare, anche questi sono salvi e presto potrete usarli con piattaforme diverse da Stadia, anziché trovarvi costretti a cestinarli.

A comunicarlo è stata proprio Google (thanks DualShockers), che attraverso il profilo Twitter ufficiale di Stadia ha confermato l’arrivo di uno specifico tool che permetterà «le connessioni Bluetooth con il controller Stadia». In questo modo, sarà possibile utilizzarlo anche con altri dispositivi che permettono una connessione via Bluetooth, senza che sia costretto a trasformarsi in un soprammobile.

Per il momento non ci sono altri dettagli in merito, ma il gigante di Mountain View assicura che dovremmo saperne di più nel corso della «prossima settimana», e che saranno diffuse informazioni su Twitter al momento della release. Se siete proprietari del controller, insomma, vale la pena tenere le antenne puntate.

We've also got Bluetooth news: next week we'll be releasing a self-serve tool to enable Bluetooth connections on your Stadia Controller.

We'll share details here on release. pic.twitter.com/6vYomngfmA

— Stadia ☁️ (@GoogleStadia) January 13, 2023