Google Stadia vi regala un nuovo gioco gratis a sorpresa, a pochi giorni dall’addio

Con un colpo di scena a sorpresa, Google Stadia ha deciso di fare un ultimo regalo a sorpresa a tutti i suoi utenti: da questo momento è possibile godersi un nuovo gioco gratis davvero speciale per la casa di Mountain View.

In vista dell’imminente chiusura, dopo una gestione poco oculata e la concorrenza di servizi come Xbox Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon), Google ha deciso di offrire totalmente gratis Worm Game, un gioco sviluppato internamente per testare le funzionalità di Stadia.

Si tratta di un titolo molto semplice e ispirato al classico Snake, in cui i giocatori prenderanno il controllo di un verme che diventerà sempre più lungo dopo aver mangiato la frutta sul suo cammino.

Tra pochi giorni il servizio in streaming non sarà più disponibile: per ringraziare i fan della fiducia, Google ha dunque deciso di offrire questo gioco in forma gratuita che rappresenta anche un pezzo di storia significativa per il servizio.

Di seguito troverete la sinossi ufficiale di Worm Game, raccontato direttamente dagli sviluppatori e disponibile gratuitamente già da questo momento:

«“Worm Game” è il nome semplice che abbiamo dato al gioco usato per testare molte funzionalità di Stadia, a cominciare da ben prima del lancio pubblico nel 2019, fino a tutto il 2022. Non vincerà il titolo di Gioco dell’anno, ma il team Stadia ha passato MOLTO tempo a giocarci, quindi abbiamo deciso di condividerlo con te. Grazie di tutto e per aver giocato con noi»

You might have seen one last game arrive on Stadia today. It's a humble thanks for playing from our team. Find it here: https://t.co/PyAUH181v1 — Stadia ☁️ (@GoogleStadia) January 13, 2023

Potete giocare a Worm Game direttamente dal vostro browser, utilizzando la tastiera o un controller ufficiale: non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, fare clic sul pulsante «Gioca» e divertirvi con l’ultimo videogioco di Google Stadia.

Esattamente come il resto del catalogo del servizio in streaming, Worm Game sarà disponibile fino alle ore 08:59 del 19 gennaio, giornata in cui la casa di Mountain View chiuderà ufficialmente tutti i server.

Presto non sarete dunque più in grado di accedere al vostro catalogo: fortunatamente, Google ha già deciso di procedere con i rimborsi software e quelli relativi alle componenti hardware, come i controller ufficiali.