2021 pieno di anniversari: ecco i più importanti (e come saranno celebrati)

Il 2021 che è appena iniziato sarà un anno pieno zeppo di ricorrenze in campo videoludico, con tante serie e tante console che celebreranno delle milestone importanti delle loro esistenze.

Alcune di quelle che spiccano di più includono i 20 anni di Halo, che saranno celebrati con il lancio di Infinite, e Resident Evil, che invece festeggerà tra pochi mesi con Village.

2021 celebrates many amazing video game anniversaries! Hopefully we get some dope surprises this year :) pic.twitter.com/MUcSgc0bcN — Aero (@ActualAero) January 1, 2021

Ma gli anniversari non finiscono certo qui: Persona compirà anch’esso 25 anni, ad esempio, e sappiamo già che Atlus sta pensando a dei modi per celebrare lo spin-off di Shin Megami Tensei, e lo stesso traguardo sarà raggiunto pure da Tomb Raider, che dopo la trilogia della giovane Lara Croft ha spento i riflettori sull’IP (nei videogiochi, almeno: c’è un altro film in arrivo, COVID-19 permettendo).

Quake spegnerà 25 candeline a giugno, ma la lista è davvero, davvero lunga e per comodità ve ne proponiamo una parte consistente in un elenco rapido:

Ace Attorney – 20 anni

Battletoads – 30

Bully – 15

DOA – 25

Final Fantasy IV/II – 30

Gears of War -15

Ico – 20

Legacy of Kain – 25

Luigi’s Mansion – 20

Metal Slug – 25

Nights Into Dreams – 25

Pikmin – 20

Resistance – 15

Star Ocean – 25

Super Mario RPG – 25

Wolfenstein (40)

COD Modern Warfare 3 (10)

Viva Piñata (15)

Oblivion (15)

Conker (20)

Okami (15)

Minecraft (10)

Deus Ex: Human Revolution (10)

Animal Crossing (20)

Advance Wars (GBA, 20)

Ace Combat 4 (20)

Le console che avranno anniversari importanti nel 2021 non mancano di certo: Microsoft festeggerà i suoi primi 20 anni nel gaming con la prima Xbox uscita nel 2001, ma anche Nintendo avrà i 10 anni del 3DS e i 25 anni del Nintendo 64.

Non è chiaro quali siano i piani di molti questi protagonisti del gaming per festeggiare a dovere le loro ricorrenze, ma di certo l’anno che verrà ha un grande potenziale per quanto riguarda riproposizioni di classici e iniziative speciali.