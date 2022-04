Zelda, una challenge speciale farà girare la testa a Link (letteralmente)

Nonostante Nintendo abbia da poco rinviato The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, uno dei giochi più attesi dai possessori di Switch, sembra proprio che i fan abbiano trovato il modo di ingannare l’attesa con una challenge fuori di testa.

In vista del sequel diretto del capolavoro uscito su Switch e Wii U il tempo deve pur essere ingannato in qualche modo.

Mentre quindi i giocatori sono ancora a caccia di un titolo ufficiale di Breath of the Wild 2, una vera e propria ‘challenge artistica’ con tutti i Link che si voltano uno dopo l’altro è quello che fa al caso vostro.

Ovviamente, il tutto tenendo sotto stretta osservazione BOTW2, il quale potrebbe addirittura uscire non solo sulla classica piattaforma ibrida Nintendo.

Come riportato su Reddit, infatti, la challenge vede tante immagini raffiguranti l’eroe di Hyrule, ispirate da altrettanti capitoli della serie principale (e non solo).

Viste in sequenza, l’effetto finale è quello di un Link che si volta fino a compiere un giro reale di 360 gradi, tra un viaggio e l’altro.

Poco sotto, il risultato finale di questa challenge davvero bizzarra ma sicuramente artistica al punto giusto.

Sicuramente, visto il risultato finale, non deve essere stato facile realizzare un’opera del genere, che vista in loop regala un effetto davvero unico e a tratti ipnotico, che i fan non potranno non apprezzare.

