Altri due The Legend of Zelda “al 100% in arrivo su Switch nel 2021

Fresca d’annuncio per The Legend of Zelda Skyward Sword HD, Nintendo starebbe covando altri due annunci legati alla serie per Switch.

Secondo due giornalisti inglesi molto noti nel settore, infatti, i piani per i festeggiamenti del 35esimo anniversario del franchise sarebbero simili a quelli studiati per Mario.

Non a caso, Mario ha ricevuto una collection con tre giochi (64, Sunshine, Galaxy) più un titolo standalone da Wii U con tanto di espansione (3D World + Bowser’s Fury).

A quanto pare, Link e la Principessa Zelda non riceveranno un trattamento inferiore, e tale trattamento dovrebbe essere formalizzato a breve, non avendo trovato spazio nell’ultimo Nintendo Direct.

Come spiega Andy Robinson di VGC, «per quelli delusi dal remaster di Skyward Sword, Wind Waker e Twilight Princess sono in arrivo al 100% quest’anno».

Tom Phillips di Eurogamer.net ha rincarato la dose, invitando un fan che chiedeva di Wind Waker e Twilight Princess già rimasterizzati per Wii U ad aspettare «un paio di mesi».

Il port di questi due giochi sarebbe effettivamente più semplice per Nintendo, vista la base tecnologica già piazzata con le versioni per Wii U.

Inoltre, contrariamente a Skyward Sword – che ha richiesto un rework dei comandi, incentrati in origine sui motion control di Wii -, non sarebbe richiesto un intervento particolare di adattamento sulle funzionalità.

A questo punto, resta solo da vedere se ci sarà un terzo gioco ad affiancare questi due in una trilogia sulla scia di Mario oppure se Nintendo si “accontenterà” di una coppia in aggiunta all’edizione standalone di Skyward Sword HD.

Come annunciato nell’ultimo Nintendo Direct, The Legend of Zelda Skyward Sword HD è in uscita a luglio per Switch.