Zelda in 4K e 60fps? Non serve Switch Pro

The Legend of Zelda: Ocarina of Time è sicuramente uno dei giochi più apprezzati dell’intera serie.

Approdato inizialmente su Nintendo 64, fu il primo capitolo della saga in grado di portare Link in un mondo tridimensionale.

In occasione dei primi 35 anni della serie, si vocifera che Ocarina of Time, insieme ad altri capitoli, potrebbe essere incluso in una collection dedicata.

Tuttavia, nonostante l’enorme popolarità del gioco, non è ancora possibile acquistarlo su Nintendo Switch e poterlo apprezzare in alta definizione.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time è uno dei capitoli più belli della saga.

Ecco dunque perché, come riporta Nintendo Life, un modder ha deciso di fare un upscaling delle texture di The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, l’edizione per Nintendo 3DS.

Il fan ha così migliorato l’output grafico di Ocarina of Time, riuscendo ad arrivare anche alla risoluzione in 4K.

In più, è stata applicata una ulteriore modifica per poter sbloccare gli fps del titolo, dai 20 iniziali a ben 60 frame al secondo.

Come potete osservare voi stessi in questo video, il gioco adesso è perfettamente in grado di girare in 4K a 60fps ed è spettacolare:

La community ha dunque dimostrato che non serve essere in possesso di Switch Pro per poter apprezzare Zelda in 4K.

Un risultato notevole, che ci fa immaginare come sarebbe una versione ufficiale in alta definizione.

Nintendo Switch, infatti, non sarebbe comunque in grado di raggiungere queste performance, fermandosi ad un output in 1080p.

Un problema che potrebbe essere, in futuro, risolto da Switch Pro, come dimostrato da alcune caratteristiche della console trapelate in rete.

Il lavoro del modder ricorda molto quanto accaduto diversi mesi fa con Super Mario 64, quando un fan realizzò un porting su PC in grado di girare anche in 4K.

Una mossa che però la casa di Kyoto non prese molto bene, al punto da aver fatto tutto il necessario per bloccare il progetto.

Speriamo quindi che il miglioramento grafico di The Legend of Zelda: Ocarina of Time non vada incontro alla stessa fine.