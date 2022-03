Zelda è stato ricreato, interamente, in un altro gioco di successo

The Legend of Zelda Breath of the Wild è uno dei titoli più apprezzati tra quelli disponibili su console Nintendo Switch, tanto che i fan in attesa del sequel continuano a omaggiarlo in ogni modo.

Breath of the Wild è infatti un gioco assolutamente favoloso, talmente tanto da aver lasciato il segno a molti anni di distanza dall’uscita originale.

Mentre i fan aspettando al varco notizie circa il sequel in uscita forse nel corso del 2022, sembra che qualcuno abbia deciso di omaggiare il primo capitolo all’interno di un altro big che non ha certo bisogno di presentazioni.

Così, il gioco che i giocatori giapponesi hanno voluto eleggere come il miglior gioco di sempre, rivive da ora all’interno di Minecraft, in una maniera realmente sorprendente.

Come riportato anche da PCGamesN, l’utente Reddit ‘lg_cuber’ ha deciso di ricreare tutto il mondo di Hyrule di Zelda Breath of the Wild in Minecraft.

L’appassionato ha spiegato che ricreare il gioco in scala 1:1 avrebbe reso il vecchio Steve troppo piccolo: ragion per cui, ‘lg_cuber’ ha deciso di proporzionare il tutto alle dimensioni classiche di Minecraft.

I creatori di questa piccola opera d’arte stanno usando un mod chiamata WorldEdit per copiare e incollare certe aree, e persino riempire istantaneamente le parti con i blocchi, oltre ad essere usato per ruotare interi edifici.

Senza temere eventuali segnalazioni per una violazione di copyright, ‘lg_cuber’ prevede di rendere la mappa disponibile per il download una volta terminata. Poco sotto, un video che mostra il risultato.

