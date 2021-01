Zavvi: arrivano le offerte su cuscini e coperte nerd!

Il noto store online Zavvi ha lanciato una promozione interessante, soprattutto visto l’attuale periodo invernale, che vi permetterà di acquistare cuscini e coperte di pile a tema nerd, quindi dedicate a videogiochi, cinema, serie TV e fumetti, con uno sconto del 30% utilizzando il codice HOME30 in fase di checkout. L’offerta sarà valida solo per un periodo limitato, quindi vi consigliamo di affrettarvi!

I più nostalgici tra voi ed amanti della storica software house (ex hardware house) SEGA che hanno vissuto appieno l’epoca 16-bit non potranno che essere attirati dalle coperte in pile dedicate a Streets Of Rage e Golden Axe. Ma non solo! La collezione di Zavvi su licenza ufficiale propone tantissimi altri prodotti che vi riporteranno ai bei tempi di quando andavate dai vostri amici a giocare col Master System o Mega Drive, tra cui trovate anche la coperta in pile che replica la box art di The Revenge Of Shinobi.

Passiamo ora al mondo Nintendo, con lo stupendo cuscino Super Mario, molto colorato, morbido e resistente, con una stampa del celeberrimo idraulico italiano. Piuttosto bello anche quello dedicato a The Legend Of Zelda, che ripropone il logo classico della triforza. Infine, anche gli appassionati di cinema saranno soddisfatti dal cuscino Quadrato Harry Potter Castello di Hogwarts, la coperta in pile Jurassic Park o la coperta in pile Batman.

Insomma, la scelta su cuscini e coperte di pile è davvero vasta, includendo numerosi prodotti che non possono mancare nell’abitazione di un vero nerd: il consiglio che diamo ai nostri lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione prima che giunga al termine!

N.B.: Utilizzate il codice sconto HOME30 in fase di checkout per avere il 30% di sconto!

