Il noto store Zavvi ha lanciato un’interessante promozione che consente di acquistare due statuette Funko Pop! al prezzo di una, quindi a soli 12,99€.

I Funko Pop! sono diventati, senza timore di essere smentiti, le più famose figure deformed tra gli amanti della cultura pop: queste piccole statuette, che presentano testone simpaticissime e corpi piccoli, ricreano nel minimo dettaglio i personaggi più famosi di diversi ambiti che sono molto popolari nel grande pubblico, siano essi cinema, serie TV, fumetti, videogiochi o perfino persone del mondo reale – come sportivi, attori, musicisti e via dicendo.

Siamo piuttosto sicuri che perfino chi non prova particolare simpatia per i Funko Pop! ne abbia almeno qualcuno in casa – mentre la stragrande maggioranza delle persone, semplicemente, li ama.

Il numero di prodotti è davvero vasto. Ad esempio, potete mettere le mani su Trunks del Futuro direttamente da Dragon Ball Super o Roger Moore nei panni dell’agente James Bond 007, senza dimenticare il simpatico Derek Zoolander.

Passando ad un ambito più videoludico, non potevamo non segnalarvi Trevor Belmont della celeberrima serie Castlevania di Konami oppure Donatello delle Teenage Mutant Ninja Turtles in versione 8 bit. Gli appassionati del mondo Marvel, infine, non potranno che essere attirati da Jon Snow, da Game Of Thrones, Erik Killmonger, da Black Panther, Mr. Negative, da Spider-Man, o Deadpool. Come potete vedere, quindi, ce n’è davvero per tutti i gusti e fasce d’età.

Di seguito, vi elenchiamo la nostra selezione di Funko Pop! da non perdere, invitandovi a consultare la pagina della promozione per consultare il catalogo completo.

