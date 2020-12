Partono le offerte della Hasbro Week di Zavvi!

Il noto store online Zavvi ha lanciato la promozione Hasbro Week, che consente di acquistare tantissimi articoli di collezione Hasbro provenienti da franchise iconici, tra cui Marvel, Star Wars, Transformers, Ghostbusters ed altro ancora.

Ad esempio, gli appassionati di The Mandalorian, la serie TV ambientata nell’universo di Guerre Stellari presente su Disney+, non potranno che essere attratti dall’animatronic Il Bambino (Baby Yoda). Toccando la parte superiore della testa di The Child Animatronic Edition si attivano oltre 25 combinazioni di suoni e movimenti, inclusi suoni felici ed eccitati, risatine e molto altro ancora, tutto mentre la testa della figura si muove su e giù, le orecchie si muovono avanti e indietro e gli occhi si aprono e vicino. Ragazzi e ragazze dai 4 anni in su possono fingere di sfruttare il potere della Forza mentre il giocattolo di The Child chiude gli occhi, alza il braccio e sospira come se stesse lui stesso usando la Forza.

I fan Marvel, invece, potrebbero trovare particolarmente interessante il casco elettronico di Iron Man, a grandezza naturale, indossabile, della linea Marvel Legends. Oltre agli occhi che si illuminano grazie alle luci LED, il casco di Iron Man ha una mascherina anteriore magnetica che può essere rimossa e poi fissata sulla sommità del casco. Staccando e attaccando questa mascherina, gli occhi si illuminano e si attivano accattivanti effetti sonori. Il casco elettronico di Iron Man, realizzato finemente, è un’aggiunta indispensabile per qualsiasi collezione Marvel. L’interno del casco e la mascherina frontale sono realizzati in modo da riprodurre il disegno dei componenti elettronici. L’esterno rivela una cura dei dettagli eccezionale e una finitura straordinaria.

Insomma, questa Hasbro Week di Zavvi include numerosi prodotti da collezione che ogni fan di queste serie non può e non deve lasciarsi sfuggire: il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione, prima che giunga al termine!

