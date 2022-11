Yuji Naka, arrestato il papà di Sonic the Hedgehog per un presunto scandalo

Yuji Naka, leggendario game designer noto ai fan soprattutto per aver creato la saga di Sonic the Hedgehog, è stato arrestato in queste ore dopo una grave accusa relativa a un presunto scandalo di insider trading.

Il creatore del riccio blu, tornato in queste ore sugli scaffali videoludici con Sonic Frontiers (potete acquistarlo in offerta per il Black Friday su Amazon), stando ad un report arrivato dal Giappone avrebbe infatti causato danni a Square Enix, dopo la fine del suo burrascoso rapporto che portò alla creazione del poco fortunato Balan Wonderworld.

Secondo quanto riportato dai portali FNN e Automaton (via PC Gamer), Naka e altri due impiegati di Square Enix sarebbero sospettati di aver sfruttato le loro conoscenze nello studio per ottenere profitti ai danni del colosso videoludico.

In particolare, il papà di Sonic avrebbe appreso che la compagnia Aiming stava lavorando aDragon Quest Tact, un adattamento mobile della celebre saga JRPG, sfruttando questa conoscenza per acquistare azioni dal valore di 335mila dollari prima ancora che il titolo fosse annunciato.

L’obiettivo era dunque quello di rivendere le proprie azioni in seguito, scommettendo sulla popolarità del franchise ai danni della stessa Square Enix: Dragon Quest è infatti, come molti fan sapranno, una delle IP videoludiche più importanti di sempre nel territorio giapponese.

Non è chiaro se alla fine Yuji Naka e gli altri accusati abbiano effettivamente venduto le loro azioni o, nel caso lo abbiano fatto, quanto siano riusciti a guadagnare, ma un’indagine avviata dalle autorità giapponesi avrebbe scoperto questo grave scandalo.

Square Enix ha risposto con una nota sul proprio sito ufficiale, nel quale sottolinea l’intenzione di prendere i provvedimenti che riterrà opportuni contro i suoi ex dipendenti e che farà tutto il possibile per collaborare con le autorità competenti.

Al momento la notizia è ancora in fase di sviluppo e non abbiamo a disposizione ulteriori novità, ma vi terremo prontamente aggiornati qualora dovessero arrivare ulteriori notizie nelle prossime ore. In ogni caso, possiamo dire con assoluta certezza che non è la notizia che i fan che sono cresciuti con le sue opere avrebbero voluto sentire.

Recentemente, il papà di Sonic aveva confermato una delle più grandi voci di corridoio legate alla saga del velocissimo riccio, svelando che Michael Jackson aveva davvero prodotto la colonna sonora di Sonic 3. Aveva anche avuto modo di commentare la notizia della vendita record della cartuccia del primo storico Sonic the Hedgehog, rivelando che secondo lui l’operazione non era altro che una truffa.

Yuji Naka aveva collaborato con Square Enix per realizzare Balan Wonderworld: un titolo nato con le migliori intenzioni ma che, come vi avevamo raccontato nella nostra anteprima, aveva non pochi problemi, essendo destinato solo a un pubblico giovane.