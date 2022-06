Sonic e Micheal Jackson hanno “lavorato” insieme, lo conferma Yuji Naka

Ci sono storie, nel mondo dei videogiochi, che vanno avanti per una vita intera. Una di queste è legata a Michael Jackson e Sonic, in una collaborazione relativa al terzo capitolo della serie SEGA.

Oggi il porcospino blu è diventato un’icona dei videogiochi molto nota, con tanto di serie LEGO su Amazon, e non sarebbe strana una collaborazione del genere nel 2022.

D’altronde, chi mai avrebbe pensato molto tempo fa che Sonic potesse finire addirittura su Netflix, con una serie inedita?

E la storia di Michael Jackson ha una nuova svolta, proprio oggi, rivelata in occasione del lancio di Sonic Origins, raccolta che ha già fatto discutere per vari motivi.

All’interno della collection è compreso anche Sonic 3, capitolo in cui esordisce Knuckles come nemico e poi alleato del nostro porcospino.

Dal lancio del gioco nel 1994, ad oggi, è sempre circolata questa voce per cui la colonna sonora fosse stata curata da Michael Jackson, il Re del Pop in persona.

Sembra una buona notizia, e viene da pensare che non ci sia motivo di nasconderla. Ma bisogna fare un passo indietro, e ricordare che nel 1993 erano emerse le famigerate accuse di abusi su minori da parte della star.

Collegare un personaggio del genere a SEGA era sicuramente problematico, e proprio per questo motivo non c’è mai stata una conferma a questa storia del coinvolgimento.

Almeno fino ad oggi quando, sommessamente, Yuji Naka ha confermato che sì, Michael Jackson ha prodotto la colonna sonora di Sonic 3.

Does Sonic Origins Sonic 3 have a different song?

— Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) June 23, 2022