Xenoblade Chronicles 3 è il culmine della saga, ma non sarà l’ultimo titolo

Xenoblade Chronicles 3 è l’ennesimo titolo ad impreziosire la lineup di Nintendo Switch, nonché un nuovo episodio di una saga amatissima.

A pochissime ore dall'uscita, gli sviluppatori di Monolith hanno condiviso alcune informazioni sul titolo.

Molte delle quali le potete trovare anche all’interno della nostra recensione, che abbiamo pubblicato qualche giorno fa in anteprima.

E se state aspettando la Collector’s Edition sappiate che, per la prima volta, anche in un titolo Nintendo Switch le edizioni da collezioni non avranno il gioco incluso.

Come spesso capita, gli sviluppatori dei team first party di Nintendo raccontano al loro pubblico alcune curiosità sui titoli in uscita.

Un’eredità degli Iwata Asks dell’omonimo ex-presidente scomparso nel 2015, stavolta tocca a Monolith raccontare Xenoblade Chronicles 3.

Nella pagina ufficiale di Nintendo ci sono tante informazioni sul sistema di gioco, consigli per chi non ha mai approcciato la saga, e alcune osservazioni sull’approccio che gli sviluppatori hanno avuto nella realizzazione del titolo.

Xenoblade Chronicles 3 avrà un classico pass stagionale con dei contenuti, già annunciato, che conterrà anche elementi di storia, a cui il team di sviluppo ha accennato:

«Aggiungeremo una nuova storia alla fine dell’Expansion Pass e stiamo pensando di rendere il suo volume di contenuti grande quanto Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country. Ci auguriamo che coloro che hanno apprezzato quel contenuto, così come i nuovi arrivati, ne possano godere.»

Sappiamo anche il terzo capitolo della saga sarà il culmine della storia iniziata con il primo episodio uscito su Nintendo Wii.

Ma, come svelato in questa sessione di Q&A dagli sviluppatori, Xenoblade Chronicles 3 non sarà l’ultimo videogioco della saga.

Gli sviluppatori si sono infatti espressi positivi nel fatto di voler produrre altri videogiochi del franchise e, in un modo o nell’altro, la serie di Xenoblade Chronicles andrà avanti anche dopo questo ultimo capitolo.

Il quale, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 29 luglio in esclusiva su Nintendo Switch, ovviamente.

