Xenoblade Chronicles 3, rivoluzione per la Collector’s Edition: non includerà più il gioco

Brutta notizia per i fan che erano in attesa di mettere le mani sulla Collector’s Edition di Xenoblade Chronicles 3. Con una nota ufficiale, infatti, Nintendo ha comunicato che quest’ultima dovrà subire una importante rivoluzione dovuta a motivi logistici.

Il risultato è che non potrete avere la Collector’s Edition prima di settembre e che, per questo motivo, sarà rimodulata e proposta senza includere più al suo interno una copia del gioco. In questo modo, spiega Nintendo, tutti potranno giocare a Xenoblade Chronicles 3 (potete prenotarlo su Amazon) fin dal day-one comprando il titolo a parte, senza aspettare l’arrivo della loro Collector’s Edition a settembre.

La notizia giungerà un po’ come una doccia fredda per i collezionisti, che raramente amano le Collector’s Edition prive della copia del loro gioco.

Nelle parole diffuse da Nintendo sul suo sito ufficiale:

«A causa di alcune difficoltà logistiche, non saremo in grado di aprire i preordini per la Collector’s Edition di Xenoblade Chronicles 3 prima della data di lancio del gioco, il 29 luglio. Ci scusiamo per l’inconveniente. Per dare agli utenti l’opportunità di acquistare subito il gioco e iniziare a giocare a partire dalla sua uscita, offriremo i contenuti della Collector’s Edition (artbook, custodia in acciaio e confezione illustrata) separatamente a un prezzo che non includerà il software Xenoblade Chronicles 3».

Prevediamo di aprire i preordini per i contenuti della Collector's Edition (senza il gioco) a settembre. Puoi registrare il tuo interesse qui per ricevere gli ultimi aggiornamenti: https://t.co/9Zl73smXlD pic.twitter.com/3e4RolsGzQ — Nintendo Italia (@NintendoItalia) July 18, 2022

Secondo questa strategia, i giocatori potranno prenotare dal 29 luglio la loro Collector’s Edition, che avrà un costo rimodulato in base all’assenza del gioco nel pacchetto, ricevendo poi questi extra nel corso del mese di settembre: «tutti gli utenti avranno la possibilità di giocare a Xenoblade Chronicles 3 al lancio, il 29 luglio, e di effettuare il preordine dei contenuti della Collector’s Edition nel My Nintendo Store a settembre» spiega Nintendo, nella nota diffusa per i videogiocatori.

Tuttavia, un ulteriore tweet (potete vederlo poco sopra) parla di apertura dei pre-ordini addirittura a settembre e non al day-one. C’è, insomma, abbastanza confusione, ma è certo che non vedremo la Collector’s Edition al lancio.

Se siete interessati a questo cofanetto e volete rimanere aggiornati su quando saranno aperti i pre-ordini, vi segnaliamo che potete trovare a questo indirizzo un modulo dove lasciare un vostro recapito a Nintendo, in modo da ricevere comunicazioni passo passo.

Di recente, un’altra Collector’s Edition ha fatto parlare molto di sé, essendo andata a ruba per via dei bagarini (che hanno tentato subito di rivenderla a prezzi folli) ed essendo a proposta priva del gioco in formato fisico, ma solo in copia digitale: è quella di God of War: Ragnarok, anche se in quel caso la scelta di Sony è legata all’esistenza di PS5 Digital.

In merito a Xenoblade Chronicles 3, invece, il nostro Gianluca Arena vi ha raccontato le impressioni a caldo dopo le prime ore trascorse sul gioco. Il debutto del 29 luglio su Nintendo Switch si fa sempre più vicino e rimaniamo in attesa di scoprire se saprà conquistare pubblico e critica come i suoi illustri predecessori.